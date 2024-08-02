王道銀客製化結構型商品 偕專業機構合作永續投融資

為了落實永續金融，王道銀行（2897）推出客製化的永續結構型商品（Structured Investment, SI），提供機構投資人固定收益與穩定配息，並將所募資金全數用於永續投融資相關用途，以期發揮金融中介者的角色，攜手企業投入永續。王道銀行此款永續結構型商品今年已募集新台幣35億元資金，全數用於綠色放款、永續連結貸款及投資永續發展債券；並將出具資金運用報告，且由第三方機構確信整體計畫、改善效益的評估、資金運用報告相關管理流程等，以確保其公信力。

王道銀行指出，所推出的永續結構型商品僅針對專業機構投資人銷售，現仍持續開放認購中，其性質屬於以新台幣計價的固定利率可提前贖回結構型商品（Fixed Rate Callable, FRC），提供投資人固定年收益率，並採取每季配息。在發行閉鎖期過後，王道銀行有權可提前贖回；若王道銀行無執行提前贖回，到期則將全數返還本金給投資人，為保本型的投資方案。

王道銀行並可依據投資人需求，客製化票面利率與投資期間，協助機構投資人進行多元投資組合配置。王道銀行此款永續結構型商品今年已募集新台幣35億元資金，全數用於綠色放款、永續連結貸款及投資永續發展債券；並將出具資金運用報告，且由第三方機構確信整體計畫、改善效益的評估、資金運用報告相關管理流程等，以確保其公信力。

王道銀表示，近年王道銀積極衝刺綠色金融，在永續經營全方面的努力已獲國際肯定，根據公司投資人關係整合平台資訊，王道銀行於今年晨星（Morningstar）的Sustainalytics永續評鑑、富時羅素（FTSE Russell）永續評鑑中，都獲得金融業排名第一的佳績，彰顯王道銀行深耕永續的卓越表現。未來，王道銀行亦將秉持永續的理念，持續創新推出更多符合環境、社會和治理作為的永續金融產品，攜手客戶共創永續未來。