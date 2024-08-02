台股史上最大跌點！新台幣僅貶5.5分 交易員揪1點：不排除下周續挫

美股全面重挫，亞股也全盤皆墨，台股狂洩逾千點，創史上最大跌點，外資也創紀錄大砍966億元，儘管新台幣匯率相對有撐，今天收盤收32.817元，僅貶5.5分，但交易員直言，外資賣超台股與匯出存在時間差，不排除下週新台幣續挫的可能。

美國7月製造業採購經理人指數（PMI）連續4個月下滑且低於50榮枯線，也是8個月來低點，市場擔憂美國經濟景氣硬著陸，美股4大指數重挫，科技股釀災，日股暴跌，台股也無法倖免。

台積電和鴻海等電子權值股重挫，AI概念股下殺，類股齊跌，高價股慘綠，台股殺聲隆隆，終場崩跌1004.01點，創收盤最大跌點，收21638.09點。外資今天也大砍台股966.59億元，賣超金額創史上最大。

相較台股殺聲震天，新台幣兌美元僅是偏弱整理，今天以32.760元開出後，與台股同步走跌，但最低僅觸及32.887元，終場貶值5.5分，收在32.817元，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至24.92億美元。

「外資匯出去的量，但跟賣超台股規模沒辦法比」，外匯交易員說明，出口商今天有進場拋匯，央行也積極防守阻貶，新台幣匯率跌勢與台股並未同步的關鍵在於外資還沒全面撤退，因為外資賣股及匯出存在時間差，不排除下個交易日重貶、靠向33元整數大關的可能。

新台幣兌美元今天同步收週線，本週小升1.4分或0.04%，週線翻揚、終止連七黑。

外匯交易員表示，美國製造業數據露出疲態，市場憂心美國經濟步入衰退，接下來的觀察重點將是今晚公布的就業數據，如果結果又比預期差，將使聯準會9月降息的策略從「預防性降息」轉為「被迫降息」，市場恐負面解讀。

此外，中東地緣政治風險升溫，推升美元、瑞郎、日圓等避險貨幣，這也會使新台幣承壓。

外匯交易員認為，目前國際政經局勢多空紛雜，只能靜待消息面逐一明朗，才能判斷後續走勢，目前看來，還沒有看到新台幣止貶回升的轉折點。