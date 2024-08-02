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迎接超高齡社會 國泰金打造全齡健康生活方案

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

因應台灣將於2025年邁入超高齡社會，如何打造兼顧身心與財務健康的樂齡未來，將是全民關注議題。國泰金控（2882）攜手旗下五大子公司2日參與由生策會、生策中心主辦的「高齡健康產業博覽會」，推出「國泰健康生活提案」，關注民眾的健康管理、退休規劃與資產傳承等需求，國泰金控整合集團資源，現場展出五大子公司創新多元的金融服務，囊括健康促進、樂齡保障、財產信託到投資理財等面向，幫助民眾提早準備樂齡理想生活，打造全齡健康金融解決方案。

國泰人壽主打樂齡系列商品與「FitBack健康吧」，不僅提供友善高齡的保障商品，還透過遊戲化設計和會員激勵機制，鼓勵保戶積極參與健康管理。在樂齡保障方面，國壽推出兼顧壽險、資產傳承、長照需求與實物給付等多重保障的樂齡族群商品。此外，「FitBack 健康吧」更結合外溢保單，保戶只要完成對應的健康任務，即可享有最高10%保費折減，實現「越健康、保費越優惠」理念。現場還有「保障藍圖計算機」、「退休缺口精算器」與「認知功能檢測」等服務，幫助民眾瞭解個人專屬的保障項目與額度、退休理財規劃，同時還能檢測大腦健康情況，預防失智症風險。

國泰世華銀行以「用信託，照顧你想照顧的人」為主題，展示多元化的信託服務，現場設置「信託小學堂」，幫助民眾了解如何運用信託守護自己和家人的財產，建立安養信託、保險金信託等觀念。面對人口老化、少子化甚至獨老的情況下，信託財產保障的機制，可具體協助高齡者築起財產安全防護網。迎接「全民信託」時代來臨，為了延伸信託服務場域，國泰世華銀行與國泰人壽更攜手合作提供全國唯一的「保險金信託共同行銷」服務，民眾與國泰人壽簽訂保險契約時，即可同時辦理保險金信託，提供客戶「投保、信託、保單批註」一站式的創新便利金融服務。民眾也可體驗「財務健康檢測平台」，民眾可透過專業問卷分析，了解自己與同年齡/同年收者的財務健康分數差異，並給予具體的改善行動方針，協助養成良好的金融素養，目前已吸引近10萬人完成線上檢測。

國泰產險則以「知識教育、資產保障、人身保障」三大面向，展現對樂齡族群的全方位關懷。在知識教育方面，推出「不意外駕訓班」體驗活動，幫助民眾了解自身駕駛行為習慣並進行調整，提升交通安全意識；同時也推廣「微心計畫」走入社區，藉由專業教具教導高齡長輩們及照護者如何防災及避難，提升防災逃生正確觀念。在資產保障方面，推出「住家保戶傘綜合保險」，提供住家財物損失、責任風險及身體受傷等全方面的保障。針對人身保障，特別為65歲以上長者設計「新世紀常青專案」，讓銀髮族在日常生活中也能享有意外保險保障。

國泰證券推廣定期定額投資服務，以「存股首選」為號召，強調低門檻、低手續費的優勢，讓民眾以小資金就能開始進行台美股定期定額投資，同時提供「日日扣」、「智慧加減碼」、「股息再投資」等加值服務，協助投資人將定期定額的效益最大化。國泰證券表示，定期定額投資能幫助投資人分散風險、降低平均成本，是長期累積財富的好方法，特別適合為退休生活做準備的民眾。

國泰投信以「ETF投資心法」為題，介紹國泰永續高股息（00878）(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 。00878擁有132萬受益人，成分股有金融跟AI產業等，具備產業分散、大市值的投資策略，成為許多存股族準備退休金的首選，8月16日即將除息，是熱門高股息ETF。國泰投信於現場分享ETF投資策略，聚焦2024年下半年投資展望，幫助民眾掌握投資先機。

國泰攤位現場也準備了豐富的互動體驗和有獎徵答活動，民眾只要完成闖關並填寫問卷，就有機會獲得限量好禮。「國泰健康生活提案」即日起至8/4，於世貿一館盛大展出，歡迎民眾前來體驗國泰一站式的創新跨界金融服務，實現健康樂齡未來。

保險金 國泰人壽

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