台新83玫瑰節攜街口支付最高享31%回饋 再抽手搖暢飲

台新銀行打造專屬節慶「台新83玫瑰節」，至今已邁入第11年，今年聯手街口支付，即日起至8月31日以街口支付綁定台新銀行玫瑰系列信用卡，於Richart Life與街口支付領券，至指定的手搖飲料/咖啡店消費，即可享有最高31%回饋；8月3日再加碼「最高100%街口幣返幣」活動，只要完成指定任務，即可抽龜記一年份手搖暢飲。

根據財政部統計資料，國人平均每年喝出22億杯手搖飲。台新銀行表示，以客戶生活場景為核心發展金融產品，才能落實有感服務，因此今年台新83玫瑰節看準夏日飲料需求，攜手街口支付祭出涼夏飲品回饋。即日起至8月31日於Richart Life App領取「83玫瑰應援暢飲加碼8.3%」優惠券，於街口支付綁定台新銀行玫瑰系列信用卡，國人熟悉的品牌如迷客夏、可不可熟成紅茶、清新福全、Coco都可等上萬家手搖飲店，以及上班族每天必須的咖啡，如星巴克、路易莎、玉津咖啡廳等皆享8.3%回饋。

同慶台新83玫瑰節，街口支付也發起假日75折飲料快閃券活動，玫瑰系列卡友最高可拿31%回饋！此外，8月台新信用卡新戶透過指定連結申辦玫瑰Giving卡(限Mastercard)，並任刷三筆，即享LINE POINTS 500點，推薦還沒持有台新信用卡的民眾申辦。

台新銀行於今年推出玫瑰卡與太陽卡(天天刷/大筆刷方案)，打造簡單切換、最高3.8%回饋無上限的權益，同享83玫瑰節活動，更輔以台新Point (信用卡)(1點=NT1元)五大折抵功能(折消費、點兌點、點加金、點點購與一點抽)，持續因應客戶需求提供更多元彈性的產品與服務，成為生活必備的智慧好夥伴。