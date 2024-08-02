超高齡社會來臨前的父親節 南山人壽籲幫爸爸升級保障最實在

您或您的爸爸是什麼樣子的父親呢？無論是何種樣貌風格，父親節前夕，給自己跟家人最好的禮物，就是培養運動習慣，維持健康的體況，並檢視自身的保險保障。

南山人壽在8月8日前夕，呼籲國人在超高齡社會來臨前的父親節，檢視自己或父親的保障規劃是否符合目前的需求，即日起至9月底前，只要投保新保單，讓保障升級，就有機會參加南山人壽的父親節活動「OH爸 什麼鬼？」，抽海外旅遊券，全家一起出遊，創造美好的旅行回憶。

距離2025年超高齡社會，剩不到四個月，衛福部統計資料顯示，2022年65歲以上長者，有13.4％仍在工作，性別部分，男性比率達19.07％，較女性8.7%高出逾一倍，這些還在打拚的長者，超過五成的人表示，因為有「經濟上需求」而選擇堅守工作崗位。

您或您的爸爸是其中一人嗎？其實，每個爸爸在成為父親之前，都是個男孩，關注最多的是「自己」，但隨著年齡或生涯規劃改變，責任與需要照顧的人多了，而漸漸忘了「自己」，可能忽略，一旦需要長照或因疾病導致收入中斷時，龐大的醫療照護支出，不只無法照顧家人，還可能帶來其他負擔，因此，南山人壽彙整老中青三代爸爸的長照及疾病相關保障建議，呼籲國人在超高齡社會來臨前的父親節，檢視自己或父親的保障規劃，以解決老後長照或醫療經濟難題。

25~30歲的年輕爸爸，收入相對不寬裕，倘因意外造成長照，對家人來說更是雪上加霜。建議可優先規劃1年期或10年期定期長照險及包含癌症及重疾等疾病保障之精選傷病保險商品，及早因應未來可能的風險，在能負擔保費的前提下，先補足自身保障，預防長照及疾病對經濟造成的衝擊。

30~50歲的三明治爸爸，上有老，下有小，是全家的經濟支柱，且因工作壓力大，必須加班、飲食不正常者，恐怕成為罹患心血管疾病或癌症疾病的族群，可透過同時有身故保障的精選傷病保險提高重大疾病保障額度，以南山人壽新商品「南山人壽精彩雙保精選傷病定期保險」為例，倘於35年保險期間屆滿契約仍有效，則可領取一筆滿期金，可做為退休金或醫療預備金使用，並可一併及早規劃長照保障，轉嫁未來落入長照狀態的風險，減輕自己未來或子女的負擔。

此外，如欲留愛家人，也可考慮兼具身故保障的長照商品。50歲以上的樂齡爸爸，拉拔孩子長大成人，終於準備退休享受第二人生，但人生風險無所不在，應該將重心轉回自己，隨著年齡越長，正值癌症及心血管疾病好發年齡，因此更需要檢視疾病保障是否足夠，其中更要留意失智保障，因為失智症的發生率，隨著年齡增加也越高，因此更要早一步規劃。

未來每5人就有1人為65歲以上長者，調查顯示這年齡層的男性，有8.87%需要提供家人經濟支援，主要支援對象為子女(5.86%)，而55-64歲者，也有18.96%是花在孩子身上，因此，南山人壽更要提醒，無論是哪一個世代的爸爸，瞻前顧後的你，更要想想自己！讓南山人壽的優質保障商品，幫助您肩上的擔子輕一些，即日起，只要投保新保單，讓保障升級，就有機會參加南山人壽的父親節活動「OH爸 什麼鬼？」，抽海外旅遊券，全家一起出遊，創造美好的旅行回憶。

南山人壽提醒，購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。