美元和金價同步走高 背後因素是這個

美國聯準會（Fed）降息聲聲催，但美元不見得就會走弱。美元指數和黃金昨日分別上漲0.26%、0.68%，收104.36和每盎司2489美元，金價距離歷史新高更只有一步之遙，專家認為，背後的理由全都是由避險需求所推升。

大型金控內部的最新分析指出，美元跟金價同步上揚，就是由避險需求所推升，未來美元的價格也會在聯準會的降息和市場避險需求之間拉鋸，影響所及，也使得美債殖利率跌破4%。

儘管經濟數據的疲軟強化Fed降息預期，但來自市場的避險需求仍使美元指數上漲。避險需求包括中東局勢緊張、美國經濟硬著陸的可能加深兩大因素。不只美元會因此走高，同樣被列為避險貨幣的瑞士法郎與日圓也會上揚。此外，美元指數上漲還有另外一個原因，就是來自英國央行降息的影響。

大型金控內部分析，美國製造業7月ISM製造業指數從48.5下滑到46.8，低於市場預期的48.8，且勞動市場上周初次請領失業金人數從23.5萬人上升到24.9萬人，高於市場預期的23.6萬人，這些數據均令投資人擔心美國經濟可能不僅僅是軟著陸，而是緩慢滑向衰退，因此產生避險需求。

今日台股早盤因為美股大跌而重挫超過900點，法人也觀察到，美股大跌的同時，資金已轉進避險與利率敏感性高的公用事業、不動產與核心消費。

法人指出，包括製造業與就業市場的相關數據發布後，美股開始下跌並引發市場賣壓，並由股價位階最高、7月以來動能最疲軟的資訊科技股領跌。

美國龍頭公司本周財報都不理想，也加深市場的避險意識。法人指出，亞馬遜（Amazon）第3季預估利潤低於預期，英特爾（Intel）第3季營收不如預期，且公司更表示將裁員15%並暫停配發股利，另外，蘋果（Apple）財報雖然優於預期，但在中國大陸銷售的疲軟也令股價盤後表現平平，這些利空都是資訊科技股大跌的因素。而且市場對經濟下行風險的疑慮也令與景氣循環關聯度高的小型股、銀行股下跌，Russell創下2月以來最大的跌幅、KBW創下4月中以來最大跌幅。