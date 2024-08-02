兆豐改造核心系統推進消金業務 上半年拿四大獎

兆豐銀行近二年來布局信貸領域有所斬獲，兆豐銀行指出，今年上半年除了獲得國家玉山品牌獎最佳產品類、Asian Banking & Finance雜誌頒發的「消費金融產品獎」及「風險管理倡議獎」等國內外多個獎項外，7月也蟬連英國財經雜誌World Finance台灣區最佳商業銀行。

兆豐銀行在消費金融業務上面大有進步，和核心系統的改造有關。兆豐銀行已於2021年開始推動核心系統轉型5年計畫，從使用者-客戶、員工及銀行高階管理人員角度出發，將傳統銀行系統「大核心、小周邊」的架構，逐步調整為「核心輕量+微服務」架構，同時配合導入應用、數據、報表及監控等關鍵中台，逐步完成核心系統轉型的長期目標，同時使前端服務能靈活應用，快速回應業務需求，以滿足客戶的需求。

其中在信貸方面，兆豐銀行透過「兆豐信貸全方位智慧管理系統」，已可作到自貸款申請、徵審、對保、撥款皆全面線上化。

董事長雷仲達深知公股行庫的組織架構及企業文化不利消金業務發展，去年6月就任以來便積極推動多項消金業務變革，除了編列高額預算建置專屬信貸系統及加強數位行銷外，還創公股之先，建置有退場及獎酬機制的直效行銷業務部隊。

目前在青年族群頗具知名度的「好孕貸」，即是兆豐信貸的代表作，秉持服務青年的理念，兆豐銀行近期亦推出「美宅好享貸」、「租屋好享貸」等優惠方案。消金業務處處長呂秀媛表示，這提供青年人取得資金更安全、更便利，成本更為合理的渠道。

在費率結構上，以貸款金額30萬元為例，貸款期間60期，採兩段式利率，前3期固定年利率0.66%，各項費用以880元~3,880元計算，「租屋好享貸」第4期起年利率3.2%~15%，總費用年百分率為3.07%~14.03%；而「美宅好享貸」第4期起年利率2.955%~15%，總費用年百分率則為2.85%~14.03%。

而若同樣以以貸款金額30萬元，貸款期間60期，採兩段式利率計算，「好孕貸」前六期固定年利率0.88%，第七期起年利率2.535%~16%，各項費用以3,000元計算，其總費用年百分率則為2.62%~13.30%。