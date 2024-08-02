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借房貸變好難…要交屋了 該怎麼解？專家教3管道「找錢」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛。圖／業者提供
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛。圖／業者提供

銀行房貸全面拉「緊」報，若要交屋了該怎麼解？一家民營銀行主管說，這波影響較大的，不是建商的整批分戶貸款，反倒是透過房仲買賣的一般購屋族，購屋族有三個管道「找錢」，一、找與往來久、有高貢獻度，如是該銀行理財大戶，二、願意承擔約2.5%房貸高息，以較高房貸利率，換取貸款額度，三、得多跑幾家銀行，或乾脆找農漁會或信合社。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛說，這波銀行緊縮房貸，一般不會影響預售屋，因預售屋通常都是建商有洽銀行做整批分戶貸款，貸款額度都會先預留，也可能各銀行第三季緊縮，是預留第四季整批分戶貸款交屋的框定額度。

緊縮房貸，對成屋或中古屋衝擊較大，建議購屋族可透過較熟悉銀行的房仲或代書，找仍有房貸額度者，或乾脆找農漁會、或信合社等非主流金融機構。

黃舒衛說，政府對新青安祭出「一生一次」緊縮政策後，引發各行庫寒蟬效應，挑客戶、放款徵審趨嚴，更謹慎撥貸，使這些房貸戶從行庫「外流」到其他民營銀行，使房貸水位滿溢。

他認為，這波房貸緊縮潮，恐難讓房市降溫，預估第三季房市價量仍是高檔整理，有兩大主因，一、沒有強貸款壓力的預售屋熱度會續撐盤，二、成屋房價會因資金面退燒，讓追價能力下降，但會呈現區域性差異，中南部成屋還是會追預售價格，估整體成屋市場價量持平。

每年十萬戶交屋潮，也會讓銀行房貸餘額持續增加，估整體銀行房貸年增率將持平或微增。據金管會截至6月底統，國銀房貸餘額10兆4,873億元，年增率10.23%是睽違三年來，再度見到雙位數成長。

房仲 房貸 預售屋

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