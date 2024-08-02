銀行房貸「緊」報蔓延 收件喊停、拉利率、等待期更長

銀行房貸「緊」報全面響起。據調查，7月初開始，從行庫、大型民營率先拉緊房貸額度，兩周後，連中小型銀行也跟進，對房貸戶採取三大做法，一、已准額度待撥者，協調分散撥款，二、未准額度者「排隊等」，三、拉高房貸利率；金融圈示警，這波房貸「緊」報可能要延燒整個下半年。

市場傳出，有一家行庫幾乎停止收件，該行庫分行還得去跟總行「登記搶額度」；另七家公民營是採「排隊等額度」，排隊至少兩個月起跳；另兩家民營銀行拉高房貸利率「以價制量」，還有兩家民營銀行僅限VIP客戶才有額度。

為何各銀行房貸全面緊縮，借房貸變好難？一家民營銀行高層坦言，最大關鍵是：今年房貸量衝太快了，如大水倒灌，一時無法消化，讓銀行內部房貸警示紅燈狂響，只能快刀斬。

該高層說，行庫挾新青安，帶動房市交易，但不符合新青安者，反成民營銀行主力，再加上既有每年十萬戶的交屋潮，三項力道疊加，讓房貸洪水從行庫圈、大民營，再蔓延到中小型，最後是整個銀行圈幾乎滿溢。

據金管會到6月底統計，全體國銀房貸餘額10兆4,873億元，光上半年就大增了5,004億元，改寫史上同期最大量，更達到2023年一整年房貸增量6,576億元的近八成，等於「做半年房貸，就快接近去年一整年」。

那為何會突然在7月爆發？另一家行庫高層坦言，有兩大原因，一、缺工缺料，讓建商執照、工程遞延，一些分戶貸款時程落在7月開始，又以第三季是撥款高峰。

二、7月起央行提高存準率，企業又抽存款資金發股息，讓各銀行存款水位大降，多家行庫、大型民營銀行已逼近《銀行法》72-2條28%內部警戒水位，「大到不能倒銀行」還有高資本壓力，自然得快刀斬。

也有一家大行庫、及多數中小型銀行高層坦言，管控房貸額度並非是72-2或是適足率問題，而是房貸增量已遠超過內部風控指標、快要「破表」了，只能採分散或延後撥款，新貸戶則是排隊。