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台新首席經濟學家李鎮宇出任台新投顧副董

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控首席經濟學家李鎮宇升任台新投顧副董事長。圖／台新銀提供
台新金控首席經濟學家李鎮宇升任台新投顧副董事長。圖／台新銀提供

台新金今日再拍板旗下子公司高層人事安排，其中，台新首席經濟學家，也是永續長李鎮宇出任台新投顧副董事長，此外，台新總經理林淑真升任之後所留下的法金事業總處執行長職務，則確定由資深副總，同時也是海外事業處長張俊明升任。

此外，台新金也在日前公告，由於台新期貨董事長林献群屆退，其職務由台新證券行政服務處資深副總李英偉接任。

由首席經濟學家出任投顧董座級高層職務，目前已有公股的合庫金控開先例，合庫投顧董事長徐千婷，本身也是合庫金的首席經濟學家，如今，台新金亦由首席經濟學家李鎮宇出任台新投顧副董事長，李鎮宇本身也曾任台新投顧總經理，他擔任台新投顧副董事長之後，亦有助於台新金控體系的研究資源整合，尤其是台新金董事長吳東亮擔任工商協進會理事長，台新金控研究資源在總經及產業研究功能的發揮可說更為重要，李鎮宇也將扮演更重要的整合角色。

李鎮宇在台新金同時擔任永續長和首席經濟學家，表現可圈可點，包括今年7月8日，時代雜誌所評選的2024全球500大永續企業，台新金以73.5的總分，居全球跨產業第63名、全球金融產業第9名，因此拿下銀行產業世界第一、台灣金融業第一的佳績，是李鎮宇在永續長職務上近期所交出的代表作；他在總體經濟方面的觀察也相當精準，尤其對趨勢的論述幾乎沒有失手，也是台新金董事長吳東亮重要的總體經濟幕僚，因此他再跨足投顧出任副董事長，並不令人意外。

由張俊明出任法金事業處執行長，也可看得出來台新銀在企金業務上，如何整合國內和海外分行的戰力，將成為重要目標，尤其張俊明主掌海外業務期間，澳洲布里斯本、日本東京分行都交出好成績，並順利完成福岡支行開業，都對他升任法金事業總舵手有加分作用。

台新金控 李鎮宇 董事長

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