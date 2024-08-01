金管會示警買利變型保單五大風險 畫出業者三道紅線

利變保單利率跟不上美元優存利率導致壽險解約潮持續，使得壽險業者不得不拉高利變保單的宣告利率吸睛保戶，不過今天金管會特別對利變保單向民眾作出五大提醒，尤其強調宣告利率「並非保證利率，也不等同投資報酬率」，不但提醒民眾購買時不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量，

金管會還畫出三道業者在行銷利變保單的紅線，包括：1、業者不得以提升宣告利率作為市場競爭手段；2、在銷售時所使用的廣告、文宣及行銷話術亦不得單獨以宣告利率或保單報酬率等條件與其他金融商品作比較；3、不可用宣告利率調升或僅以投資目的作為銷售訴求，藉以扭曲保險保障的本質而致消費者誤解、衍生爭議。

包括富邦人壽、台灣人壽等業者，8月持續拉高保單利率，目前整個業界的最高利率水準目前仍維持在7月的4.1%；不過儘管如此，金融圈人士認為，利變保單的解約潮仍會持續，因為宣告利率和美元優存利率水準，或投資美債的利率，仍然有超過100點、200點以上的落差，

金管會今日提醒消費者在買利變保單之前要想清楚。金管會分析，目前市場上常見的利率變動型保險商品類型，包括利率變動型人壽保險及利率變動型年金保險。一般而言，利率變動型保險與一般傳統型人身保險最大差異點，在於額外提供宣告利率累積部分保單價值，以作為未來相關回饋的依據。

金管會也進而說明，宣告利率目的在於建立對保戶的利率回饋機制，讓保戶在市場利率上升時，可能因該保單對應的資產投資績效超過保單預定利率，透過宣告利率的設計及增值回饋分享金的給付增加額外保單利益，但宣告利率並非固定或保證的利率，保險公司會定期公布各商品適用的宣告利率，該利率適用期間會依商品設計有所不同，常見的為1個月或1年。

此外，金管會今天也提醒消費者，投保利率變動型保險商品前應注意下列五大事項，以避免日後消費爭議，包括：

一、宣告利率是指保險公司將保戶所繳交的保險費作有效的資金運用，並就其所獲得的投資報酬扣除相關行政費用率後，用以計算增值回饋等額外保單利益的利率，並非固定或保證的利率，也不等同於投資報酬率。

二、各公司對利率變動型保險的宣告利率雖有高低差異，消費者於購買此類商品時，不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量，同時也要瞭解各公司宣告政策及歷史宣告利率情形。

三、利率變動型保險商品雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲辦理提前解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法拿回所繳保險費的全部金額。

四、外幣收付的利率變動型保險商品，其保險費及保險金等款項給付的幣別均為外幣，購買前應特別注意匯率風險。

五、消費者投保利率變動型保險前應仔細審閱保險公司提供的保單條款樣張，並充分了解保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品。