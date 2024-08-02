台新銀美元定存起存門檻 最低50美元

銀行業者高利美元專案起存門檻差很大。台新銀8月美元專案只要50美元就可以存，王道銀（2897）起存門檻300美元也不高，惟外銀動輒3萬美元起跳，以渣打銀8月推出的5個月6％高利美元定存專案而言，單筆承作門檻高達12萬美元。

外銀業者指出，過往銀行業者為了綁住財富管理客戶，通常美元高利存款都限定自家財管客戶，門檻最低至少1萬至3萬美元起跳。比如星展銀即日起至8月30日，針對月均總資產達新台幣200萬元以上星展豐盛理財客戶，及月均總資產達新台幣3,000萬元以上星展豐盛私人客戶，以新資金承作定存，最低3萬美元即可獲1個月定存年息5.6％、3個月年息5.4％優惠。

若民眾資金有限，也可選擇小資族高利美元專案。凱基銀即日起至9月30日止推出換匯優存專案，7天期年息10%，美元起存金額1,000美元。

凱基銀也提供3個月、6個月定存方案，最高可享3個月期5.3%、6個月5%的優惠利率，若是財富管理新戶，加碼後3個月期可達5.6%、6個月期5.3%高利，且起存只要5,000美元，透過行動銀行APP、客服、分行皆可申辦。

王道銀即日起10月31日止，提供3個月美元定存年利率5.68%優惠，單筆起存金額300美元，最高上限5萬美元，不限定存筆數，此案限新戶或舊戶的新資金參與。