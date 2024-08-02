美元定存高利喊到10% 國銀多家利率5%起跳

國人蜂擁搶搭美聯準會（Fed）降息前高利美元列車，國銀也持續端出美元高利專案搶市。包括渣打銀、合庫銀、台北富邦銀與台新銀行均宣布推出高利美元專案，全都自5％起跳，渣打銀與台新銀更喊出6％高利，其中渣打銀定存天期長達5個月，優於台新銀的1個月，主打不只利率高，存款天期還更長。

美聯準會9月降息箭在弦上，國銀打鐵趁熱、推出高利定存方案吸引資金進駐；渣打銀推出8月專屬快閃方案，給出5個月6％高利定存，專案僅1個月，限定銀行個人戶與新資金，單筆最低定存12萬美元起，明確向有資產的中產客戶招手，專案上限1,000萬美元；渣打銀9月底前有望吸收5,000萬美元定存資金。

銀行美元高利定存概況

台新銀昨日起推出最高6％美元定存專案，針對持有Richart台外幣帳戶的客戶推出美元定存優惠專案，門檻超低、只要50美元就可存，可享1個月期年利率6％、3個月期5.4％、6個月期5%優惠，專案同樣快閃1個月，到8月30日為止。

北富銀8月起跑的美元定存活動，到8月底，限定個人戶，只要1,000美元就可以存，可享有1個月與3個月定存5％，6個月4.8％；假設選擇臨櫃單筆定存3萬美元起，各天期利率可以再加上0.2個百分點，最高1個月與3個月定存利率達5.2%，6個月5%。每人單筆或每日累計換匯金額上限新台幣50萬元，且線上與臨櫃換匯額度合併計算。

合庫8月推出高利美元專案，只到8月16日，限定新資金，數位存款帳戶最高可享1個月年利率5.18%、3個月年利率5.28%；非數位存款帳戶最高可享1個月年利率5.1%、3個月年利率5.2%。

若民眾資金有限，也可選擇小資族高利美元專案。凱基銀即日起至9月30日推出換匯優存專案，7天期年息10%，美元起存金額1,000美元。