熱錢匯入 台幣攀兩周高點

美國聯準會主席鮑爾釋出降息的鴿派訊號，台股指數昨（1）日歡慶大漲，熱錢也持續匯入，新台幣匯率盤中強升逾1角、最高攀上32.66元，後在進口商加碼美元與外資匯出股利下，升值金額縮至7.4分、收在32.762元，為近兩周新高，總成交量擴大至24.885億美元。

匯銀主管指出，鮑爾釋出9月降息訊號，主要亞幣同步大漲，其中日圓匯率勁揚0.71%、升勢最為強勁，韓元也上漲0.56%，新台幣與星元升幅分別為0.23%與0.13%，人民幣獨憔悴、逆勢貶0.23%。

匯銀主管表示，聯準會利率決策出爐後，進口商趁著新台幣匯率升值、進場撿便宜美元，出口商憂心新台幣匯率持續升值、連忙進場拋匯，熱錢則是有進有出，使總成交量擴大至24.885億美元。

匯銀主管指出，新台幣匯率7月淪為「最弱亞幣」，在聯準會9月降息可能性大增後出現「補升」行情。展望後市，國泰世華首席經濟學家林啟超分析，美國降息預期升溫，但歐洲亦在降息循環，加上日本仍有升息空間，研判未來數月美元將在高位震盪下稍偏弱勢。

9月19日聯準會下次會議前，仍需關注美國通膨與就業數據變化，包括8月14日、9月11日的消費者物價指數（CPI），8月30日的個人消費支出（PCE），以及8月2日、9月6日的非農就業報告等。