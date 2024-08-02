國泰金 提供樂齡解方

台灣將於2025年邁入超高齡社會，為協助客戶打造兼顧身心與財務健康的樂齡未來，國泰金控（2882）攜手五大子公司參與由生策會、生策中心主辦的首屆「高齡健康產業博覽會」，以「國泰健康生活提案」為主題，以健康促進、樂齡保障、財產信託、投資理財等各面向，幫助民眾提早準備樂齡理想生活。

國泰金控整合集團資源，現場展出五大子公司創新多元的金融服務，例如：國泰人壽主打樂齡系列商品與「FitBack健康吧」、「保障藍圖計算機」、「退休缺口精算器」、「認知功能檢測」鼓勵保戶積極參與健康管理亦提倡「越健康、保費越優惠」理念。

國泰世華銀行則以「用信託，照顧你想照顧的人」為主題，展示多元化信託服務，包括安養信託、保險金信託。其中由國泰世華與國泰人壽合作提供之全國唯一「保險金信託共同行銷」，客戶與國泰人壽簽訂保險契約時，即可同時辦理保險金信託，提供「投保、信託、保單批註」一站式的金融服務，因面對人口老化、少子化甚至獨老的情況下，信託財產保障的機制可具體協助高齡者築起財產安全防護網，為因應超高齡社會的重要金融工具。

國泰產險以「知識教育、資產保障、人身保障」三面向，展出「不意外駕訓班」、「住家保戶傘綜合保險」、「新世紀常青專案」，幫助民眾提升交通安全意識並了解住家財物損失責任風險，及長者意外保險等保障，展現對樂齡族群的全方位關懷。國泰證券及國泰投信則分別以「存股首選」及「ETF投資心法」為題，展出定期定額投資服務、國泰永續高股息（證券代碼：00878）等，現場亦安排下半年投資展望分享，幫助民眾掌握先機，提早累積財富，為退休生活做準備。

「國泰健康生活提案」即日起至8月4日於世貿一館盛大展出，國泰金控攤位現場也準備了豐富的互動體驗和有獎徵答活動，民眾只要完成闖關並填寫問卷，就有機會獲得限量好禮。