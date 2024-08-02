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玉山黃男州列企業領袖百強

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控暨銀行董事長黃男州（右）第五度榮獲《哈佛商業評論》台灣百強企業領袖，由遠見．天下文化事業群發行人王力行授獎。 玉山金控／提供
玉山金控暨銀行董事長黃男州（右）第五度榮獲《哈佛商業評論》台灣百強企業領袖，由遠見．天下文化事業群發行人王力行授獎。 玉山金控／提供

《哈佛商業評論》公布「2024台灣企業領袖100強」評比結果，玉山金控（2884）暨銀行董事長黃男州代表玉山再次入選，也是該評比設立以來連續五屆獲獎的企業領袖之一，ESG評比項目更榮獲特優殊榮，表彰玉山長期以實際行動為社會創造正向價值，在財務及ESG面向表現深獲各界肯定。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版執行的「台灣企業領袖100強」主要是依循美國總部英文版「全球執行長100強」調查方法，進行台灣本土落地化。該調查自2016年起每兩年進行一次，已邁入第五屆，如今為台灣規模最大也是唯一針對上市公司領導者表現的績效調查。

黃男州表示，很榮幸能連續五屆入選台灣企業領袖100強，這不只是個人更是全體玉山團隊，及支持、愛護玉山的顧客們共同努力的成果。玉山自1992年創立以來不斷朝跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山目標前進，其中人才是先行和關鍵指標，玉山將培育人才做為發展根基，扎根每位玉山人金融、數位、永續等專業能力，讓玉山從優秀邁向卓越、到基業長青。

面對ESG淨零永續浪潮，玉山嵌入在各項金融商品與服務中，鼓勵消費者使用碳中和信用卡、碳中和ATM、碳中和線上開戶及支付碳帳戶等綠色服務，並推出陽光屋頂、綠建築、電動交通工具等優惠專案供顧客申請響應；在企業金融業務連續三年舉行ESG永續倡議行動，打造「永續轉型平台」，提出實質淨零轉型解方。

此外，推動ESG永續發展接軌國際，2014年成為台灣首家入選道瓊永續指數(DJSI)的金融機構，迄今已連續十年入選寫下台灣金融業新紀錄；獲得MCSI ESG Rating AAA最高肯定、碳揭露專案(CDP)評比領導者等級A級等，讓世界看見台灣金融業的永續競爭力。

玉山秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」使命，發揮金融正向影響力，整合合作夥伴，並將ESG融入經營策略，攜手顧客、員工與各利害關係人，共同致力環境保護、社會共融，為台灣帶來希望。

ESG 玉山金控 金融業

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