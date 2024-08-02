台新金控（2887）高層異動，子公司台新投顧副董事長由台新金首席經濟學家、永續長李鎮宇擔任；銀行部分，資深副總張俊明接任法金事業總處執行長；原任職台新人壽董事、台新金投資長簡展穎辭職，新任人選尚待董事會選任。

在台新銀行方面，台新銀上月宣布前總經理尚瑞強升任銀行副董，由法金事業總處執行長林淑真接任台新銀總經理，台新銀昨日公告，執行長一職由資深副總張俊明接任；個人金融事業總處執行長由執行副總包國儀升任。

在台新人壽方面，先前因董事長蔡康辭職，由台新金總經理林維俊兼任人壽董座，蔡康專任人壽總經理。

在台新證券方面，總經理林献群在7月31日屆齡退休，由具有逾25年承銷經驗的資本市場老將、台新證券資深副總經理陳立國升任，待主管機關核准後生效。

在台新期貨方面，原董事長林献群因董事改派當然解任，由台新證券行政服務處資深副總經理李英偉接任。