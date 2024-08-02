快訊

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

利變型壽險新契約保費回升 上半年1,404億元 超越去年全年的五成

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君陳美君／台北報導
金管會保險局公布，今年上半年利變型壽險業績略見回溫，新契約保費累計1,404億元，超越2023年全年的五成。。 (聯合報系資料庫)
金管會保險局公布，今年上半年利變型壽險業績略見回溫，新契約保費累計1,404億元，超越2023年全年的五成。。 (聯合報系資料庫)

金管會保險局昨（1）日公布，今年上半年利變型壽險業績略見回溫，新契約保費累計1,404億元，超越2023年全年的五成。對此，金管會保險局副局長蔡火炎呼籲，宣告利率並非保證利率，亦不等同投資報酬率，民眾購買時，不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量。

為抑制保單解約潮、提振保單銷售業績，壽險公司持續調高保單宣告利率「留客」。富邦人壽、台灣人壽宣布，8月起調高新台幣與美元保單宣告利率，其中富邦人壽大手筆調升189張、台灣人壽則是調整132張保單。調整後，美元利變型保單最高宣告利率仍為台灣人壽的4.1%。

蔡火炎昨日強調，保險局仍必須向保戶宣導，利變型壽險本質還是保險商品，宣告利率並非保證利率、也不等同投資報酬率，不宜僅用宣告利率，就做為投保最終考量，必須審慎評估。

保險局公布最新統計，今年上半年利變型壽險新契約保費累計1,404億元，超越2023年全年的五成，去年全年為2,617億元。業者認為，若銷售動能持續增溫，今年業績有機會優於去年。

蔡火炎指出，觀察過去三年利變型壽險，新契約保費逐年下滑，從2021年的3,243億元，降至2022年的3,107億元，2023年僅剩下2,617億元。利變型年金保險的新契約保費更是從2021年的545億元，降至2022年的179億元、2023年為76億元，今年上半年23億元、僅去年全年的三分之一。

富邦人壽8月調整利變商品宣告利率，新台幣與美元利變保單宣告利率同步調升0.05至0.1個百分點。富邦人壽表示，8月新台幣利變型壽險共計調整約100張，調整後宣告利率最高利率維持2.6%；美元利變保單的宣告利率調升共79張；調整後宣告利率最高維持3.9%。

台灣人壽表示，8月起美元保障型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為4.1%；美元儲蓄型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為3.15%。此外，新台幣保障型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為2.7%；新台幣儲蓄型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為2.55%。

除富邦人壽與台灣人壽外，國泰人壽8月有三檔條款約定以10年期公債利率為宣告利率上限的新台幣停售商品，調升宣告利率0.1個百分點。

保單 富邦人壽 新台幣

延伸閱讀

以妻教師身分購350萬保單 離婚後她卻反悔…夫用1招證明是借名登記搶回

健保點值修法今於立院表決？ 滕西華：通過是禍國殃民

0056最多98張免扣二代健保補充保費！柴鼠：張數大約與4月那次相同

股息領2萬要繳二代健保？達人解惑「配息來源是關鍵」：影響不大、要看報酬率

相關新聞

熱錢匯入 台幣攀兩周高點

美國聯準會主席鮑爾釋出降息的鴿派訊號，台股指數昨（1）日歡慶大漲，熱錢也持續匯入，新台幣匯率盤中強升逾1角、最高攀上32...

利變型壽險新契約保費回升 上半年1,404億元 超越去年全年的五成

金管會保險局昨（1）日公布，今年上半年利變型壽險業績略見回溫，新契約保費累計1,404億元，超越2023年全年的五成。對...

台新金高層人事搬風

台新金控高層異動，子公司台新投顧副董事長由台新金首席經濟學家、永續長李鎮宇擔任；銀行部分，資深副總張俊明接任法金事業總處...

玉山黃男州列企業領袖百強

《哈佛商業評論》公布「2024台灣企業領袖100強」評比結果，玉山金控暨銀行董事長黃男州代表玉山再次入選，也是該評比設立...

國泰金 提供樂齡解方

台灣將於2025年邁入超高齡社會，為協助客戶打造兼顧身心與財務健康的樂齡未來，國泰金控攜手五大子公司參與由生策會、生策中...

彰銀 主辦耀億聯貸

彰化銀行主辦耀億工業股份有限公司5年期10億元新台幣聯貸案順利募集完成，並於昨（1）日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。