利變型壽險新契約保費回升 上半年1,404億元 超越去年全年的五成

金管會保險局昨（1）日公布，今年上半年利變型壽險業績略見回溫，新契約保費累計1,404億元，超越2023年全年的五成。對此，金管會保險局副局長蔡火炎呼籲，宣告利率並非保證利率，亦不等同投資報酬率，民眾購買時，不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量。

為抑制保單解約潮、提振保單銷售業績，壽險公司持續調高保單宣告利率「留客」。富邦人壽、台灣人壽宣布，8月起調高新台幣與美元保單宣告利率，其中富邦人壽大手筆調升189張、台灣人壽則是調整132張保單。調整後，美元利變型保單最高宣告利率仍為台灣人壽的4.1%。

蔡火炎昨日強調，保險局仍必須向保戶宣導，利變型壽險本質還是保險商品，宣告利率並非保證利率、也不等同投資報酬率，不宜僅用宣告利率，就做為投保最終考量，必須審慎評估。

保險局公布最新統計，今年上半年利變型壽險新契約保費累計1,404億元，超越2023年全年的五成，去年全年為2,617億元。業者認為，若銷售動能持續增溫，今年業績有機會優於去年。

蔡火炎指出，觀察過去三年利變型壽險，新契約保費逐年下滑，從2021年的3,243億元，降至2022年的3,107億元，2023年僅剩下2,617億元。利變型年金保險的新契約保費更是從2021年的545億元，降至2022年的179億元、2023年為76億元，今年上半年23億元、僅去年全年的三分之一。

富邦人壽8月調整利變商品宣告利率，新台幣與美元利變保單宣告利率同步調升0.05至0.1個百分點。富邦人壽表示，8月新台幣利變型壽險共計調整約100張，調整後宣告利率最高利率維持2.6%；美元利變保單的宣告利率調升共79張；調整後宣告利率最高維持3.9%。

台灣人壽表示，8月起美元保障型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為4.1%；美元儲蓄型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為3.15%。此外，新台幣保障型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為2.7%；新台幣儲蓄型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為2.55%。

除富邦人壽與台灣人壽外，國泰人壽8月有三檔條款約定以10年期公債利率為宣告利率上限的新台幣停售商品，調升宣告利率0.1個百分點。