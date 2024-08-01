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9月Fed降息機率大增 鉅享買基金：降與不降 美股都贏

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
Fed降息與否，美股都是贏家？(美聯社)
Fed降息與否，美股都是贏家？(美聯社)

美國聯準會Fed）最新利率決策會議宣布維持聯邦基金利率5.25%~5.5%，主席鮑爾暗示最快9月降息，此舉激勵美國股市與債券上漲，鉅亨買基金認為，只要美國經濟沒有陷入嚴重衰退，Fed不論降息與否，對美股都是利多。

分析Fed看法，鉅亨買基金投資研究部指出，聯準會轉向重視通膨及勞動市場狀況，即使通膨無法快速降低，只要勞動市場有惡化跡象，聯準會就可以啟動降息。

降息時間點若在9月，立刻迎來11月的美國總統大選，研究部門指出，不論是川普還是賀錦麗當選，兩者都不太可能取消擴張性的財政政策；對聯準會而言，擴張性的財政政策會大幅降低美國經濟陷入衰退的風險，因此他們認為，不論是哪一種經濟數據呈現的分歧，最終都會透過勞動市場、企業投資與消費等數據轉佳而取得新共識，消除聯準會對於經濟衰退的擔憂。

鉅亨買基金認為，通膨仍是市場關注焦點，只要通膨再進一步接近政策目標，聯準會就有機會在今年開始降息，且只要在勞動市場數據惡化前降息，美國經濟即可免於衰退；總經理張榮仁指出，只要美國經濟沒有突然陷入嚴重衰退，不管是因為經濟過熱而無法降息，或是通貨膨脹率降抵目標而開始降息，兩者對於美國股市都是利多。

Fed 美國經濟 美國聯準會 通膨 降息

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