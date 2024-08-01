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「9月有望迎首次降息」 國泰世華銀分析：未來數月美元偏弱勢

中央社／ 台北1日電
美國聯準會FOMC會議確定利率連8凍，國泰世華銀今天表示，9月有望迎來首次降息，但仍要留意美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）提倡的降低企業稅率、加徵關稅、限制非法移民等政策，對後續美國物價的影響。路透
美國聯準會FOMC會議確定利率連8凍，國泰世華銀今天表示，9月有望迎來首次降息，但仍要留意美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）提倡的降低企業稅率、加徵關稅、限制非法移民等政策，對後續美國物價的影響。路透

美國聯準會FOMC會議確定利率連8凍，國泰世華銀今天表示，9月有望迎來首次降息，但仍要留意美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）提倡的降低企業稅率、加徵關稅、限制非法移民等政策，對後續美國物價的影響。

國泰世華銀展望後市指出，美國股市適度降溫恰好為Fed提供降息理由，避免市場情緒過熱；美債則受鴿派態度，使殖利率滑落；匯市則因降息預期升溫，和歐洲皆處降息循環，加上日本仍有升息空間，預估未來數月美元處高位震盪偏弱勢。

國泰世華銀行今天發布媒體快訊指出，本次FOMC會議維持利率在5.25%至5.50%，認為Fed態度明顯轉鴿，若通膨持續降溫，9月將啟動首次降息，且有助提振美國景氣回升。

國泰世華銀指出，目前期貨市場隱含9月、11月、及12月各降息1碼（0.25個百分點），不過考量通膨及就業情勢後，現階段仍預估今年總共降息2碼的可能性較大。若9月降息，預期12月仍有降1碼的空間。

至於美國大選是否影響Fed利率政策，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會強調，利率政策並不受政治因素左右。但國泰世華銀認為，要留意川普提倡的降低企業稅率、加徵關稅、限制非法移民等政策，對後續美國物價的影響。

國泰世華 美國聯準會 降息

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