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昨淪為最弱亞幣…新台幣今升7.4分、收32.762元 股匯雙漲

中央社／ 台北1日電
美國聯準會（Fed）釋出最快9月降息的訊息，促使美元走弱，進口商趁勢進場買匯，出口商則拋匯，買賣力道相互拉鋸，新台幣今天小升7.4分、收在32.762元，台北及元太外匯市場總成交金額為24.885億美元。本報系資料庫
美國聯準會（Fed）釋出最快9月降息的訊息，促使美元走弱，進口商趁勢進場買匯，出口商則拋匯，買賣力道相互拉鋸，新台幣今天小升7.4分、收在32.762元，台北及元太外匯市場總成交金額為24.885億美元。本報系資料庫

美國聯準會（Fed）釋出最快9月降息的訊息，促使美元走弱，進口商趁勢進場買匯，出口商則拋匯，買賣力道相互拉鋸，新台幣今天小升7.4分、收在32.762元，台北及元太外匯市場總成交金額為24.885億美元。

外匯交易員認為，昨天亞幣普遍走強，新台幣落後淪為最弱亞幣，今天新台幣升值7.4分，略有「補升」味道。

在聯準會鴿派訊息，以及科技股展望看佳的利多加持下，美股勁揚，激勵台股今天由AI族群與權值股領軍反彈，加權指數大漲442.75點，終場收復季線約22341點；至於新台幣兌美元今天升值7.4分、收在32.762元，呈現股匯雙漲。

外匯交易員表示，美國聯準會FOMC的鴿派談話，使美元稍走弱，今天匯市早盤進口商進場買美元、出口商則在32.8價位拋匯，雙方勢力相當，外資則是有匯入投資款與股利匯出，同樣有著雙向操作。

外匯交易員提到，昨天亞幣普遍走強，新台幣落後淪為最弱亞幣，因此今天升值7.4分，略有「補升」味道。

展望新台幣匯率走勢，外匯交易員分析，新台幣回升要看Fed 9月降息態度，若確定降息，台美利差縮小可減少匯出的利差交易力道；另一方面，要看台股表現，若台股能逐步站穩23000點，甚至呈現多頭走勢，可望吸引外資回頭匯入。

根據央行統計今天主要貨幣對美元升貶幅，非美貨幣升貶互見，歐元下跌0.16%、人民幣下跌0.23%，新台幣升0.23%，韓元上漲0.56%，日圓大幅上漲0.71%。

台股 外匯 新台幣 美國聯準會 降息

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