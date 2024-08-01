利變保單買氣增 金管會：宣告利率不保證也非投報率

瞄準美國下半年有望降息，壽險業陸續拉高宣告利率，促利變型保單買氣升溫。金管會今天提醒，宣告利率並非保證利率，亦不等同投資報酬率，民眾購買時，不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量。

利變型保單為含有宣告利率的保單，目前市場上常見種類包括利變型壽險及利變型年金險。根據金管會統計，今年上半年利變型壽險新契約保費達新台幣1404億元，已達2023年全年利變型壽險新契約保費的53.65%，若銷售動能持續增溫，今年業績有望優於去年；今年上半年利變型年金險新契約保費則為23億元。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會提醒，利變型保單宣告利率並非保證利率，也不等同投資報酬率，民眾購買時，不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量，應詳細了解商品內容，審慎評估自身保險保障需求。

蔡火炎提到，宣告利率目的在於建立對保戶的利率回饋機制，讓保戶在市場利率上升時，可能因保單對應的資產投資績效超過保單預定利率，透過宣告利率設計及增值回饋分享金的給付增加額外保單利益，但宣告利率並非固定或保證利率，保險公司會定期公布各商品適用的宣告利率，利率適用期間依商品設計有所不同，常見為1個月或1年。

蔡火炎指出，消費者投保利變型保單應留意5件事，以避免日後消費爭議，首先，宣告利率是指保險公司將保戶所繳交的保費作有效資金運用，並就所獲得的投資報酬扣除行政費用率後，用以計算增值回饋等額外保單利益的利率，並非固定或保證利率，也不等同投資報酬率。

其次，各保險公司利變型保單宣告利率雖有高低差異，消費者購買此類商品時，不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量，同時應了解各保險公司宣告政策及歷史宣告利率情形。

第3，利變型保單屬於長期契約，若保戶欲辦理提前解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約，導致無法拿回所繳保費的全部金額。

第4，外幣收付的利變型保單保費及保險金等款項給付幣別均為外幣，消費者購買前應特別注意匯率風險。

第5，消費者投保利變型保單前應仔細審閱保險公司提供的保單條款樣張，並在充分了解保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品。

蔡火炎重申，保險業銷售利變型保單時，應依「人身保險業辦理利率變動型保險商品業務應注意事項」辦理，且不得以提升宣告利率作為市場競爭手段，銷售保單時，所使用廣告、文宣及行銷話術除不得單獨以宣告利率或保單報酬率等條件與其他金融商品作比較，亦不得以宣告利率調升或僅以投資目的作為銷售訴求，藉以扭曲保險保障本質讓消費者誤解。

外界關注，金管會此時出面提醒，是否是觀察到業界近期調升宣告利率速度過快，蔡火炎澄清僅是例行宣導，宣告利率是業者據內部區隔資產投報率、公司宣告利率政策及平穩機制等決定，只要業者照規定執行，金管會並不會特別關切。