「小心有鬼」…趨勢科技提醒民俗節慶三大網路陷阱 民眾慎防詐騙

農曆七月、一年一度的中元普渡即將到來。每逢重要民俗節慶，各大品牌都會把握網購商機，在線上平台推出強檔優惠，讓民眾線上採買祭拜或節慶商品；宗教團體近年還有數位化線上服務，讓民眾透過網路進行祭拜祈福或捐款。全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技提醒，詐騙集團也盯上此趨勢，趁民俗月假冒宮廟或電商平台詐取民眾個資與錢財，家中長輩尤須留心。

趨勢科技指出，民俗節慶期間，遇到三種網路資訊務必「提高警覺，小心有鬼」！第一是假傳線上普渡資訊唬鬼瞞神，務必檢查官方訊息小心求證。因越來越多宗教組織提供線上祭拜與祈福代辦服務，詐騙集團近年也開始冒用宮廟名義，以網路平台或App聲稱為民代辦，實則騙取個資或錢財的相關案例。趨勢科技呼籲，當收到可疑訊息時，務必檢查網址是否為官方網站，並透過官方再三求證網路資訊，以免落入詐騙陷阱。

第二要注意網購祭品優惠別急著要，當心詐騙，因中元節普渡期間，民眾常準備大量澎湃的祭品來拜拜，而詐騙集團也看準民眾的網購習慣，透過一頁式假網站或釣魚訊息推出多種好康優惠，誘使民眾點擊下單，進而竊取個資或錢財。趨勢科技提醒，太過「好康」往往暗藏玄機，下單任何商品時，須留意是否經由第三方支付管道進行交易，並且建議多方比對商品資訊，切勿輕易匯款。

第三在善心捐款前千萬別糊塗，防詐之心不可無。根據趨勢科技觀察，今年已有不肖分子利用民眾善心，假借社福或弱勢團體名義發起捐款活動，甚至聲稱可以透過捐款參加抽獎，以此誘使民眾提供姓名、電話、地址、帳號等個資，甚至進一步詐騙金錢的惡意行為陸續發生。趨勢科技提醒民眾，不要輕易相信網路上的捐款活動訊息，更切忌未經查證就提供個人身分證字號等個資，建議應先向社福團體確認。