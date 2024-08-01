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403地震災民債務補貼 金管會：申請476件、房屋半倒最多

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
為鼓勵金融機構對今年403花蓮大地震居民展延債務，金管會銀行局1日宣布，修正發布「金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法」，並自2024年4月3日生效。圖／本報系資料照片
為鼓勵金融機構對今年403花蓮大地震居民展延債務，金管會銀行局1日宣布，修正發布「金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法」，並自2024年4月3日生效。圖／本報系資料照片

為鼓勵金融機構對今年403花蓮大地震居民展延債務金管會銀行局1日宣布，修正發布「金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法」，並自2024年4月3日生效，而統計至6月底，共計已經受理476件、共計12.67億元的災區居民申請貸款債務展延補貼案。

根據統計，平均每件件受理金額266萬元。其中，自用住宅半倒件數達127件寫最多，全倒更已經有100件。而展延期限中，最長為自用住宅全倒的災民，申請補貼貸款利率，最長可以展延到5年；非自用住宅半倒展延上限則是2年。

銀行局指出，此次給出的補貼包括房貸、車貸、雙卡以及債務協商等貸款，編列的1,200萬元預算是合計6年，如果以一年補貼利息1％計算，目前受理的12.67億元受災戶補貼申請案，補貼利息就已經超過1,200萬元，銀行局強調，如果不足夠，會辦理追加預算。

最新統計至6月底，受理的476件補貼申請案中，以自用住宅半倒為最多、總計127件，債權金額3.84億元；第二大自用住宅全倒，共計100件、債權金額2.98億元；第三大為債權金額為以災區房屋作為擔保的其他貸款，共計109件、債權金額2.95億元。

金管會在今年5月21日，邀集央行、內政部、農業部、財政部等各相關部會，以及金融機構召開會議後，基於近年利率調升，認為有對災區居民債務展延利率補貼必要，因此決定編列1,200萬元預算，提供包括房貸、車貸、信貸共八大類貸款，給予不同補貼利率。

0403花蓮大地震 債務 自用住宅 財政部 金管會

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