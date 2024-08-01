聯準會決策出爐 銀行首席經濟學家傳授「股債匯」趨吉避凶投資心法

美國聯準會利率會議決策出爐，「股債匯」後市怎麼看？國泰世華首席經濟學家林啟超1日分析，股市短線乖離過大，市場進入調整期，待乖離率進一步下降後，應站買方思考；至於債市，若美債殖利率出現波段性回升，應視為加碼債市的良機；匯市方面，研判未來數月，美元高位震盪下將稍偏弱勢。

對於美國總統大選是否影響美聯準會利率政策步調，投資人應該留意哪些風險與機會？林啟超表示，聯準會主席鮑爾在會後記者會強調，利率政策並不受政治因素左右，但國泰世華銀行建議投資人，仍需留意美國前總統川普提倡的降低企業稅率、加徵關稅、限制非法移民等政策，對後續美國物價的影響。

林啟超指出，今年以來股市表現非常強勁，但在大漲的過程中缺乏波段性的拉回，致使近期股市出現乖離率修正，不過，股市適度的降溫恰好為美聯準會提供了降息理由，避免市場情緒過熱。操作上，短線乖離過大，市場將進入調整期，若股市乖離率進一步下降後，應站買方思考。

債市方面，通膨延續降溫，美聯準會態度轉鴿，帶動美債殖利率滑落。高利環境尾聲下，若美債殖利率出現波段性回升，應視為加碼債市的良機。至於匯市，美國降息預期升溫，不過歐洲亦在降息循環，加上日本仍有升息空間，研判未來數月美元高位震盪下稍偏弱勢。

林啟超表示，高利環境影響下，美國經濟保持溫和增長，第2季GDP季增年率為2.8%。然而，美聯準會調整政策的觀察重點，仍著重在就業以及通膨的降溫情形，目前預期9月將首次降息，在啟動新一輪降息循環後，有助提振美國景氣升溫。

至於本次FOMC會議，傳遞哪些重要訊息？第一，政策利率維持5.25%~5.5%區間。其次，聯準會主席鮑爾會後表示，通膨下滑取得良好進展，第2季的數據強化美聯準會降息信心，聯準會對美國就業轉弱情形保持警惕，且若條件允許，將在9月啟動降息。

林啟超表示，下次9月19日聯準會FOMC會議前，仍需關注通膨與就業數據變化，包括8月14日、9月11日的CPI（消費者物價指數），8月30日的PCE（個人消費支出物價指數），以及8月2日、9月6日的非農就業報告等。

根據本次會議結果，聯準會態度明顯轉鴿，鮑爾表示，若通膨走勢持續降溫，9月將降息。目前期貨市場隱含9月、11月、及12月各降息1碼，不過考量通膨及就業情勢後，現階段仍預估今年總共降息2碼的可能性較大。若9月降息，預期12月仍有1碼的降息空間。