獨／遭銀行「收緊銀根」！又一家平台黯然退場 好樂貸P2P平台收攤

又一家「市場借貸平台」P2P（peer to peer）收攤。業界人士指出，「好樂貸平台」在今日通知所有會員，在8月1日停止收件。據了解，背後原因又和銀行的緊縮銀根有關，使這家成立5年的P2P業者黯然退場，這也是繼去年「好企貸」平台之後，又一家不堪銀行緊縮授信規定而不得不收攤的P2P業者。

儘管金管會已發布P2P業者的指導原則，希望能讓P2P業者和銀行業者之間，能透過明文規定的指導原則更有良性互動，但業界透露，近一年來銀行頻頻因為「洗錢防治」等因素為由，不是收緊銀根、就是有銀行甚至揚言要關帳戶。

好樂貸平台負責人陳昶誠今日發出公告指出，部分平台的問題導致市場對於網路借貸的污名化，再加上市場諸多不認同、法規革新不及，以及工會成立受阻等狀況，這些問題都無法解決，多重因素，深刻體會到該行業未來的困境與束縛，已難以和業者創業時的初衷相符。

他指出，因此，好樂貸平台決定在8月1日起，暫停新案件上架，並進入後續債權處理啟動程序，接下來將集中精力協助每個借款企業償還借款並提供後續的營業輔導，確保每位會員的投資都能順利收回。包括原訂於今日的金流提領，也會延後至銀行端服務重啟後，陸續出帳，在8月1日之後到期的案件，會依照案件歸還程序，依序入帳到會員的銀行帳戶。

去年好企貸的收攤，即和業者要買辦公室有關，原先銀行的分行都已和他完成對保要撥貸，結果總行臨時喊卡，要求業者必須簽下「切結書」，承諾得立即結束P2P業務，並且年底前整個收掉、不能再經營，才能撥款。因為時間已緊迫到無法再找新的銀行，否則就要付仲介違約金，因此只得簽下切結書。

銀行業者則回應，P2P業者所抱怨遭「另眼相看」的事，的確時有所聞。銀行雖然的確有洗錢防制的壓力」，因為P2P業者向不特定人作金流代收代付的營運模式，而且是經常性的「小額且頻繁」資金往來，本身就被銀行列為洗錢防制的高風險管制群；倘若其他同業跟進直接「去風險化」，也就是完全切斷和P2P業者的往來，將造成該產業無法發展。