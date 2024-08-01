汎銓現增5000張每股定價120元 折價15.5%

汎銓（6830）今日公告公司現金增資認股基準日相關事宜(補充每股發行價格)，預計每股定價120元，相較今日收盤價142元，換算折價15.5%。

汎銓公告預計現增5,000張，發行價格：120元，員工認股股數：普通股750張，原股東認股3,750張，原股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購新股80.16044916股。發行新股總數10%計普通股500張以公開申購方式對外公開承銷。

汎銓公告現金增資認股基準日：113/08/14，最後過戶日：113/08/09，停止過戶起始日期：113/08/10，停止過戶截止日期：113/08/14。原股東及員工股款繳納期間：自113年08月20日至113年08月26日。特定人認股繳款期間：自113年08月27日至113年08月29日。