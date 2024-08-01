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日本貨幣政策正常化 法人：有利傳產金融產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本央行宣布升息並縮減購債，但隨後美國聯準會（Fed）宣告維持利率不變，加速兩國利差縮小，日圓兌美元強升，今日盤中一度升至148元關卡，回補今年以來貶幅，日股則受衝擊，盤中迭逾千點。路透
日本央行宣布升息並縮減購債，但隨後美國聯準會（Fed）宣告維持利率不變，加速兩國利差縮小，日圓兌美元強升，今日盤中一度升至148元關卡，回補今年以來貶幅，日股則受衝擊，盤中迭逾千點。路透

日本央行宣布升息並縮減購債，但隨後美國聯準會（Fed）宣告維持利率不變，加速兩國利差縮小，日圓兌美元強升，今日盤中一度升至148元關卡，回補今年以來貶幅，日股則受衝擊，盤中迭逾千點。中國信託投信表示，日本企業在2024年度財報的設定損平匯率，大約在140-145之間，目前的匯率對多數企業而言，仍都有匯兌收益，隨著日本貨幣政策正常化，推估日本國內久違的溫和通膨、以及正斜率的殖利率曲線，將有利於傳產與金融相關族群。

中信日經高股息ETF（00956）經理人王建武表示，日本央行宣布升息1碼及縮小購債規模，細部觀察，日央此次表達｢有必要視狀況持續調高基準利率，同時調整貨幣寬鬆程度｣的立場，今後日央料將持續朝向貨幣政策正常化邁進。

緊接在日本央行宣布升息之後，聯準會宣布利率維持不變。聯準會主席鮑爾會後樂觀表態，若客觀條件符合，最快會在9月的FOMC上決定降息。加上晶片大廠超微半導體（AMD）公布財報表現優異，且看好半導體需求，激勵美股大漲。但今天日股則逆勢走弱，盤中重挫逾千點；日圓則延續近期強勢格局。

日股重挫，王建武認為，日本企業在2024年度財報的設定損平匯率，大約在140-145之間，目前的匯率對多數企業而言，仍都有匯兌收益，預期在下半年財測中會逐步反應。展望後市，隨著東證交易所敦促企業加大股東回報，加碼股息、實施庫藏股，做好股價管理，尤其有利於大型金融、航運、鋼鐵等高股息族群，仍持續看好日股長期走勢。

王建武表示，根據高盛證券統計，近期日股短線急跌超過5%，是東證改革後的第七次。統計大盤約需63個交易日才能漲回前高。而相較東證指數，日經高股息指數漲回前高的速度，比大盤快了28個交易日。換言之，投資日經高股息指數相關類股的投資人，有機會比大盤早一個月以上的時間回到高點，甚至再創新高。因此，投資人不妨趁日股回檔時投資具有日本復甦與升息題材的日本ETF如半導體、商社或高股息等，掌握日本經濟復甦契機。

展望日圓後市，王建武表示，日圓此波雖從低點彈升，但多數是反映此前日圓過度單邊貶值的空方回補現象。考量日央升息步調相對和緩，美日利差仍會存在一段時間，日圓仍沒有強力拉升的充分條件。推估後續在美日利差將逐步回穩，並且難以快速擴大的環境下，日圓可望維持區間震盪走勢。

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