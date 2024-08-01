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LINE Bank 快點卡「嗶」進7-11 賺最高10%回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

LINE Bank 1日宣布，快點卡現在可到全台7-ELEVEN門市使用，並獨家推出三大「迎新禮」，民眾舉凡到全台7,000多家7-ELEVEN門市、線上叫外送、訂閱影音串流服務，甚至海外購物都能享受優惠。7-ELEVEN首刷滿額送50元禮券、UberEats、foodpanda、Apple Store首刷滿額送最高60元。

LINE Bank表示，申辦LINE Bank快點卡很簡單，民眾只需手機開啟LINE App「錢包頁」，點擊「LINE Bank」即可進入申辦銀行帳戶，審核通過後就能同時擁有一張LINE Bank快點卡（簽帳金融卡）。

8月底前，使用LINE Bank快點卡首次綁定OPEN錢包且至7-ELEVEN （實體門市或OPEN POINT App皆可）付款單筆滿50元以上，即可獲得7- ELEVEN數位商品禮券50元。

今年底前，LINE Bank新戶於開戶核准日起30天內，前往UberEats、foodpanda外送平台或Apple Store線上商店輸入快點卡卡號付款，享基本回饋0.5%，單筆滿300元以上，再加碼現金回饋30元，等同加碼最高10%回饋，每戶最高多得60元。

Apple Store LINE 禮券

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