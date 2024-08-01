赴日旅遊最狂回饋！將來銀行攜手全支付 推消費最高回饋25%

純網銀「將來銀行NEXT BANK」宣布即日起攜手全支付，推出於日本當地支付不分新舊戶最高25%回饋。若還不是將來銀行存戶，開戶輸入專屬邀請碼並完成裝置綁定，不限金額消費1筆還可再獲500全點。

據政府統計，每年8、9月赴日的國人在疫情前就已逾70萬人次，去年同期受解封激勵更來到78.4萬人之譜。為響應國人旅日熱情，將來銀行與全支付合作，特別推出堪稱全市場最優惠的專案，9月底前凡以將來銀行帳戶綁定全支付，於日本PayPay適用店消費，不僅享全支付筆筆最高10%回饋，還能再加碼享受到連結將來銀行帳戶所回饋的15％全點（單筆回饋上限80全點、每人每月回饋上限160全點），回饋率最高可達25％。

相較於目前市場上信用卡、行動支付或是銀行App內的支付功能，本次旅日支付最高可達25%的專案可說是絕無僅有，且不分新舊戶、不用特別登錄活動網頁即可直接享有。將來銀行認為，難得的旅行就該好好讓身心靈放鬆及充電，莫讓旅費或購物成為壓力，近期雖然日圓兌台幣匯率出現反彈，從低點算起反彈約9％，但若能聰明消費，透過高回饋的支付方式善待自己，赴日旅遊還是有機會比日幣匯率反彈前更省。

除此之外，目前尚未開立將來銀行帳戶的國人，還有高達500全點的新戶禮。於9月底前開戶時輸入專屬邀請碼「PXPLUS2024」並完成裝置綁定，連結全支付並在10月15日前完成1筆不限金額消費，可得500全點，等於是高回饋、高新戶禮雙領，但要注意此新戶名額僅限900名。

將來銀行補充，旅日時若遇到不是PayPay適用店，也可透過將來銀行9月底前符合資格新戶至包含日本等特定國家刷將將卡，回饋最高可達6％N點的優惠，將回饋的涵蓋面擴大到更廣，另外還能再搭配網路投保將來銀行海外旅平險贈海外漫遊的專案活動。