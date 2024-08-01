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交屋潮爆發 四都7月買賣移轉創11年同期新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
四都近年1-7月累計買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋
四都近年1-7月累計買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋

台北、桃園、台中及台南公布今年7月買賣移轉棟數，總計四都7月共16,231棟，月增12%，年增37%，為2014年以來的同期最大量，累計前七個月達95,760棟，亦是近11年的同期新高，年增將近3成。

其中，台北2,953棟，月增12%，年增30%；桃園4,993棟，月增7%，年增29%；台中5,969棟，月增26%，年增53%；台南2,316棟，月減3.5%，年增26%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，7月各都會區的買賣移轉年增率亮眼，主要是去年同期適逢平均地權條例修正案上路，市場氣氛略顯觀望，比較基期相對底。

另外民俗月將至，不少買家加速購屋步調，加上今年桃園、台中等地的多個重劃區，迎來新案完工交屋潮，使今年7月的買賣移轉棟數較去年大幅成長，締造近11年來的同期新高。

陳定中指出，7月的買賣移轉表現突出，然而現今房價居高不下，買賣雙方磨合時間拉長。

更需注意的是，今年不動產買氣熱絡，許多行庫的不動產放款已瀕臨上限，新青安貸款的審查也趨嚴，因此銀行承作新房貸的態度，恐怕會愈來愈保守；加上去年8月新青安上路後，市場買氣回溫，比較基期拉高，後續若新案交屋潮退卻，房市的買賣移轉年增率不排除逐漸拉回。

房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

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