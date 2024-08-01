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群益金鼎證券攜手千勝總教練洪一中 打造投資千勝願景

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券攜手千勝總教練洪一中，打造投資千勝願景。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券攜手千勝總教練洪一中，打造投資千勝願景。(群益金鼎證券/提供)

正如棒球比賽中的戰術佈局，投資理財也需要持續的積累與精心的策略，才能建立穩健的資產配置，群益金鼎證券與台鋼雄鷹棒球隊密切合作，將於8月11日舉辦群益品牌日，並邀請中華職棒史上首位達成1,000勝的台鋼雄鷹總教練洪一中擔任群益金鼎證券的形象大使，合作拍攝形象影片首度公開。影片中揭露群益自行研發的「行動贏家」APP不僅支持國內外股票、期貨和選擇權交易，更融合了最新的數據分析技術，為投資者提供極速下單和多種智慧單等專業服務，讓投資者在工作上能更專注、投資更輕鬆，實現投資理財千勝願景。

2024年5月15日，洪一中拿下職棒教練生涯第1,000勝，這是中華職棒史上第一位千勝教練，不只彰顯在棒球場上的卓越智慧與豐富經驗，更彰顯長期穩定成長的努力與耕耘，才能創造佳績。洪一中除了是中華職棒史上首位達成1,000勝的總教練，更是唯一一位擁有7座總冠軍的教頭。在長達20年的教練生涯中，他帶領球隊奪得13次季冠軍，三度包攬上下半季冠軍，並創下史上罕見的三連霸和二連霸紀錄。此外，洪一中還領導國家隊成功取得奧運參賽資格，堪稱台灣棒壇最強總教練，深獲球迷的尊敬與喜愛。洪一中最能彰顯群益金鼎證券的精神：群益金鼎證券創立至今已經36年，為國內獨立券商龍頭，長期穩定值得信賴的形象，就如同洪一中一樣，不只優秀，更是帶領客戶資產長期穩定成長的致勝大師。

群益金鼎證券作為台灣領先的投資服務機構，致力於為客戶提供高附加價值的金融服務，並以「客戶至上」和「群眾利益」為核心理念。與洪一中在戰術智慧和成功理念上的契合，群益金鼎證券以其自行研發的「行動贏家」下單APP為例，為投資者提供極速下單和多種智慧單等專業服務。這款APP不僅支持國內外股票、期貨和選擇權交易，更融合了最新的數據分析技術，讓投資者能夠在市場中快速反應和精準操作，實現投資理財的卓越表現。

群益金鼎證券希望通過洪一中的成功故事，激勵更多人追求卓越。無論是在棒球場上的戰術布局還是投資理財的策略選擇，持續的累積和精心的策略都是成功的關鍵，透過群益智慧單，結合專業的投資服務，與洪總的理念契合，幫助投資者達成自己的千勝目標。大家一起見證洪一中的傳奇，並與專業金融夥伴群益金鼎證券，在投資路上取得輝煌的成就。

群益金鼎證券與台鋼將於8月11日舉辦群益品牌日。在這個特別的日子裡，邀請所有球迷和投資者一起來現場，並有機會參與限定趣味遊戲和活動。此外，一粒是台鋼啦啦隊中最受歡迎的成員之一，同時也是群益金鼎證券的代言人，以其活力四射的表演和迷人的笑容，深受大眾喜愛。她不僅擁有充滿活力的舞步，還能帶動全場觀眾的氣氛。葉保弟的應援曲更是在球迷間火紅，成為球賽中不可或缺的部分。一粒的加入，也為群益注入更多的熱情活力與歡樂，歡迎大眾一同到場感受棒球與投資的雙重魅力！群益金鼎證券未來也將秉持專業精神，為投資者提供最優質的理財服務，讓每一位投資者都能夠在市場中脫穎而出，達成千勝的理財願景。

洪一中 群益

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