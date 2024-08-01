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台灣人壽跟進富邦人壽 調升132張保單宣告利率、美元最高水準曝光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台灣人壽。照片／台灣人壽提供
台灣人壽。照片／台灣人壽提供

壽險公司持續調升保單宣告利率提振業績；除富邦人壽1日起大手筆調升189張台外幣保單宣告利率、調幅介於0.05至0.1個百分點外，台灣人壽也跟進，宣布即日起調升新台幣與美元保單宣告利率，八月合計調整132張保單。調整後，美元利變型保單最高宣告利率仍為台灣人壽的4.1%。

台灣人壽表示，八月起美元保障型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為4.1%；美元儲蓄型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為3.15%。

此外，新台幣保障型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為2.7%；新台幣儲蓄型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率仍為2.55%。台灣人壽八月合計調整132張利變保單宣告利率。

除富邦人壽與台灣人壽外，國泰人壽八月僅有三檔條款約定以10年期公債利率為宣告利率上限的新台幣停售商品調升宣告利率0.1個百分點外，其餘新台幣、外幣現售及停售商品宣告利率均維持前月水準不變；至於南山人壽、凱基人壽、新光人壽、台新人壽、三商美邦人壽、全球人壽、元大人壽、遠雄人壽與安泰人壽等公司，八月宣告利率均按兵不動。

目前為止，包括國泰人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，最高宣告利率也達4.05%，南山人壽7月亦調升最高宣告利率至4%。換言之，美元保單宣告利率4%以上已成「標配」。

為抑制保單解約潮、提振保單銷售業績，壽險公司持續調高保單宣告利率「留客」。富邦人壽八月調整利變商品宣告利率，其中，新台幣與美元利變保單宣告利率同步調升0.05至0.1個百分點，澳幣保單則是調升0.05個百分點。

富邦人壽表示，八月新台幣利變型壽險共計調整約100張，調整後，宣告利率最高利率維持2.6%；美元利變保單的宣告利率調升共79張；調整後，宣告利率最高維持3.9%；澳幣保單調整10張。富邦人壽八月大手筆調升保單宣告利率，合計影響189張台外幣保單。

保單 富邦人壽 新台幣

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