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國泰證券主辦中鼎可轉債承銷創佳績 締造競拍新紀錄

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

國泰證券承銷業務締造新佳績，主辦中鼎可轉換公司債(簡稱可轉債)發行圓滿成功，競拍案「中鼎二」（債券代號99332）表現亮眼，本案發行額度新台幣60億元，凍結市場資金約達93.5億元，競拍均價為104.82元，發行額度和參與金額皆創下台灣可轉債競拍市場近年新紀錄 。國泰證券資深副總經理林聖斌表示：「國泰證券充分發揮集團資源綜效，承銷中鼎集團可轉債發行展現證券商資本市場中介重要功能。國泰證券做為企業與終端投資市場的最佳橋樑，未來將締造更多的產業里程碑，為投資人提供更多優質的投資選擇。」

國泰證券做為中鼎二主要承銷券商，協助企業發債籌資功能充分展現，中鼎二競拍成績相當優異，得標加權平均價格為104.82元，合格投標數量高達91,716張，遠遠超越前次新高的54,356張，顯示投資人對於中鼎與國泰證券的高度信賴與認同，更充分表現市場理性評估的結果。

中鼎集團成立於1979年，為首屈一指的國際級統包工程集團，服務範圍包括環境、煉油、石化、電力、交通、一般工業、高科技設施、液化天然氣等領域，工程實績遍及亞洲、中東和美洲等地區。國泰證券指出，中鼎集團營運穩健，掌握能源轉型商機，優異的工程服務品質與績效，連續四年新簽約金額皆突破千億元，在建工程突破三千億元，此次能締造近年最大可轉債競拍案，充分顯示了市場資金對於標竿企業的高度青睞。

國泰證券承銷業務持續轉骨，表現愈發卓越，成功完成中鼎、台耀、大豐電及欣巴巴等可轉債，以及愛山林、華美鑫及鉅陞等現增案。未來，國泰證券將持續秉持永續經營與普惠金融的理念，積極協助優秀企業於資本市場籌資，並鼓勵投資人長期投資、累積財富。

中鼎 國泰

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