富邦金蔡明興 蟬聯台灣CEO百強

《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）全球繁體中文版發布二○二四年「台灣CEO一百強」名單，富邦金控董事長蔡明興繼二○二二年入選後，今年再次入選百強榜單，展現蔡明興帶領富邦金控成為兼具優異經營績效及永續發展金融業界標竿典範的經營成果。

對此蔡明興除表示很榮幸再度入選台灣CEO一百強外，也特別指出富邦金控旗下子公司擁有最完整多元的金融產品與服務，多年來位居市場領導地位，截至二○二四年三月底富邦金控總資產逾十一點五兆元連續十五年穩居台灣金控業每股盈餘獲利王。

除了再度入選台灣台灣CEO一百強，蔡明興個人亦連續三年獲《機構投資者》「最佳執行長」；今年更獲教宗方濟各冊封「聖西爾維斯特爵士」，並獲頒美國紐約大學授予校長勳章，不論在商業領域成就及對社會、教育領域的多元貢獻，均備受肯定。

追求經營績效之際，富邦金控亦持續以世界級的永續標準自我要求。其中作為金融業領導企業及世界經濟論壇（World Economic Forum）首家台灣金融業會員，富邦金控已承諾對股東和客戶負責，帶動產業永續轉型，包括二○二三年更增設永續策略指標至二○三○年目標，預計二○三○年綠色金融目標二點九一兆元。

富邦金控永續作為亦備受國際肯定，連續七年入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數成分股與MSCI永續指數成分股、連續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股、連續四年維持CDP氣候變遷評比領導等級、Sustainalytics永續績效評比位居亞太區保險業冠軍、並連續兩年獲《Brand Finance》全球五百大永續聲譽品牌、ISS ESG評比獲Prime Status榮譽。