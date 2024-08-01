日銀升息 日圓震盪劇烈

日本銀行（央行）昨日宣布升息十五個基點，並逐季縮減購債規模，日圓匯率盤中震盪劇烈，兌美元先貶後升破一五一關卡。國泰世華銀首席經濟學家林啟超認為，由於美國聯準會降息應不至到三碼，日圓今年底前，仍不易升破一五○關卡。

至於日股，若日圓匯率趨勢轉升，將使企業海外收益帳面數字縮水，加上先前已創高點，後續不無回檔可能。

日圓匯率在日銀發布緊縮貨幣政策版本後，昨兌美元先是升值至一五一至一五二價位，隨回貶至近一五四價位，傍晚又再升破一五一，是近期日圓升幅最大價位，林啟超認為，後續日圓升值力道如何，得觀察三大面向，一是聯準會降息幅度是降二碼或三碼，二是日本銀行是否十月再度升息，三是金融市場、股市動盪會否牽動日本人賣股結束套利交易並回補日圓部位返還銀行。

林啟超指出，雖然利率期貨反映對年底前聯準會降息三碼的預期，但他認為，應仍以九月及十二月各一碼可能最高，不太可能十一月再降一次，相對也使日圓升破一五○機率降低。

一家大型金控內部也分析，過於弱勢的日圓，為日本銀行此次調整貨幣政策的考量點之一，由於日本後續仍有調高經濟成長及通膨率的可能性，確立日銀可能再度升息的政策方向。但目前日銀對二○二六會計年度通膨預期仍維持一．九％，且總裁植田和男談話表示，距通膨目標仍有段差距，或需有更多證據來證實核心通膨率維持於二％，因此，預期政策調整步伐仍將維持緩步格局，不會激進升息。

林啟超分析，日銀除升息十五個基點至○．二五％外，也明確表態對於五．七兆的購債規模，未來逐季調整，且每季減四千億，直至接近二．九兆日圓水準。之所以決定不僅縮減購債規模，還要升息，一方面加速推動貨幣政策正常化，另一方面則是輸入性通膨從二月以來就升溫，六月年增率已來到九％。

至於日股表現，林啟超分析，升息後對日本企業海外盈餘將是減分，會影響日本企業獲利。以豐田汽車為例，日圓大幅貶值時期，有四十七％獲利來自匯兌利益，日圓升值匯兌利益自然減少，進而反映在股價，讓日本股市可能從高檔沉澱。