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最弱亞幣！台幣7月貶3.86角 亞洲唯一對美元貶值貨幣

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣匯率昨天收盤升值1分，收在32.836元。 聯合報系資料照
新台幣匯率昨天收盤升值1分，收在32.836元。 聯合報系資料照

美國總統候選人川普一席「台灣搶走美國的晶片生意、應該付保護費」談話衝擊台股，加上美國科技股歷經一波修正，促使外資大舉匯出，7月台股指數大舉下殺，新台幣匯率單月貶幅也擴大，淪為主要亞幣裡唯一對美元貶值的「最弱亞幣」，全月貶值3.86角、貶幅達1.18%。

新台幣匯率昨天收盤升值1分，收在32.836元，因熱錢匯出、出口商蜂擁拋匯，市場交投熱絡，匯市一天締造24.85億美元的成交大量。

主要亞幣7月對美元升貶幅概況 圖／經濟日報提供
主要亞幣7月對美元升貶幅概況 圖／經濟日報提供

中央銀行統計顯示，今年以來，新台幣匯率累計貶值2.1元，貶幅高達6.4%，超車日圓匯率貶幅6.3%，在主要亞幣裡貶幅同樣居冠。

據統計，台股指數7月累計下跌832點；外資賣股後也大舉匯出，使新台幣匯率欲振乏力，7月一路下挫至32.836元，全月貶值3.86角、貶幅達1.18%。

回顧7月，除新台幣匯率外，其餘亞幣包括台灣主要貿易對手國貨幣韓元、人民幣、星元與日圓均對美元升值。其中，韓元匯率單月升值0.18%，人民幣匯率升幅0.55%，星元也升值1.31%；日本央行升息並縮減購債規模，促使日圓匯率氣勢如虹，單月反彈6.63%，登上「最強亞幣」寶座。

今年以來，新台幣匯率如自由落體般，從2023年封關價30.735元，滑落至昨天的32.836元，累計重挫2.101元，貶幅高達6.4%。

放眼主要亞幣，今年以來對美元均為貶值，但新台幣匯率累計貶幅6.4%，已超前日圓匯率貶幅6.3%。至於韓元、人民幣與星元匯率，今年以來分別貶值6.27%、1.79%與1.57%。

台幣匯率 新台幣 日圓匯率

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