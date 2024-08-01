日本央行決議升息 專家：匯價還有「六分甜」

日本央行昨（31）日決議升息15個基點，政策利率上調至0.25%，加上日本央行總裁植田和男發表鷹派言論，激勵日圓匯率先貶後升；展望後市，國泰世華首席經濟學家林啟超表示，161的「超甜價」已一去不復回，但短期內升破150的機率依舊偏低，現階段日圓價位仍是「六分甜」。

日本央行昨日決議，政策利率從原本0%到0.1%上調到0.25%左右，重回2008年12月水準，自8月1日起生效。對於未來日圓是否持續升值，林啟超表示，未來日圓升值幅度取決於三個要素，第一是聯準會降息幅度超乎預期、例如今年降息達到3碼；其次是日本央行升息幅度要超乎預期；第三是全球股市拉回的幅度擴大，導致利差交易者出脫投資部位回補日圓，帶動日圓匯率升值。

林啟超表示，昨日傍晚日圓強勢反彈，關鍵在於植田和男下午發表鷹派言論，強調如果當前經濟和價格前景能夠實現，日本將繼續升息，且0.5%不是央行所認為的利率上限，暗示日本央行未來將持續升息。

日本央行升息快於預期，林啟超分析，主要原因有三，包括春鬥之後，薪資漲幅擴散，對服務業通膨有拉升力道。

其次是進口通膨2月開始由負翻正，到6月底為止已到9.5%，連四個月拉升；最後則是升息後，實質利率仍然為極低的負值。