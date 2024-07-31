第四檔租賃股報到 日盛台駿8月20日掛牌 競拍抽籤啟動

日盛台駿國際租賃（6958）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣1.6萬張，競拍底價每股26.09元，競拍時間為7月31日至8月2日，8月6日開標；公開申購4,000張，8月8日至12日辦理公開申購，暫訂承銷價每股30元，8月14日抽籤，暫訂8月20日掛牌，成為第四檔股票上市的租賃股。

日盛台駿集團員工超過1,300人，事業版圖橫跨台灣、中國大陸及泰國。轉投資的主要子公司包括日盛全台通、日盛全能源以及位於蘇州的日盛國際融資租賃公司、台駿國際融資租賃公司，目前在台灣有12個營業據點，在中國大陸亦於18個重要城市拓展業務，泰國租賃子公司Infinite Leasing(Thailand)則設立於曼谷。在台灣的核心業務涵蓋車輛分期、企業融資、長期租車以及綠能投融資等；在中國大陸則專注於設備融資租賃業務；在泰國則以企業融資、車輛分期為主。

根據日盛台駿資料，日盛台駿國際租賃2020年至2023年營收年複合成長17.98%，2023年突破百億，來到新台幣106.03億元，2024年上半年日盛台駿營收為新台幣57.71億元，年增15.22%。2020年至2023年合併營業毛利年複合成長28.57%，2024年第1季合併營業毛利新台幣10.14億元，年成長19%。

日盛台駿國際租賃指出，近年來，企業逐漸接受以租代購的模式，租賃業從初期的車輛與機具設備擴展至綠能設備與不動產融資等新興產品，提供企業更靈活且彈性的資金服務。台灣租賃市場近年來穩定增長，成為企業及個人資金運用和資產管理的重要工具，且市場規模持續擴大。根據Solifi的Global Leasing Report指出，台灣及中國融資租賃的市場滲透率分別為11.0%及9.9%，相比美國、歐洲國家20％以上滲透率，仍有很大的提升空間。另根據經濟部統計處資料，2024年第1季全台租賃業營業額404億元，為歷年同季新高，年增10.6%，其中機械設備租賃業118億元，年增5.9%，主因全球經濟回溫帶動台灣製造業訂單，增加對機器設備的租賃需求；同時，台商回流和政府擴大公共工程建設，也帶動工程設備需求。此外，運輸工具租賃業267億元，年增11.4%，主因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者推出多元化服務，吸引企業租車所致。

日盛台駿2022年年底完成合併後，除致力提升車輛分期與車輛長租業務收益之外，也加速發展企業融資與綠能業務，並持續擴展東協市場，增加營收來源。綠能投融業務包括過橋融資及電廠投資，在綠能投資方面將擴大電廠投資規模經濟，帶來穩定售電收入；在綠能融資方面，目前主要針對太陽能、風能等再生能源項目提供專項融資支持，協助綠能企業快速成長。

日盛台駿董事長簡志明表示，企業融資、綠能投融資等新興業務及東協市場的發展，將驅動日盛台駿高速成長；此外，全球升息逐漸進入尾聲，將有利於租賃業降低營運資金成本及提升獲利；另一方面，日盛台駿也藉由持續強化線上作業系統，推動行動辦公，大幅提升營運效能及客戶服務效率。在外部市場需求轉強、升息趨緩，加上內部數位轉型有成的驅動下，法人樂觀看待日盛台駿後續營運動能。