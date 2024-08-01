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玉山銀攜中華電 推進永續

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行董事長黃男州（右）與中華電信董事長郭水義（左）共同簽署永續MOU。玉山銀行／提供
玉山銀行董事長黃男州（右）與中華電信董事長郭水義（左）共同簽署永續MOU。玉山銀行／提供

玉山銀行中華電信（2412）共同推動永續發展，雙方團隊於7月30日進行「永續MOU簽約儀式」。雙方除了延續自身的永續發展計畫，並透過MOU簽署，尋求跨產業合作契機，以金融專業加上電信與科技的力量，加速推進彼此永續發展目標，共同打造友善環境和多元共融的永續家園。

玉山銀行董事長黃男州表示，中華電信是玉山長期且重要的合作夥伴，期待能在邁向永續轉型道路上彼此攜手前行；此次MOU源自一封投資議合的信件，雙方團隊在進一步洽談後隨即激盪出許多彼此互助的方向。希望藉由這次合作備忘錄，可以在原先各自的良好基礎下，找到1加1大於2的方案。而這也反映了永續發展的重要思維，透過跨界合作與資源共享，找到對於台灣社會及環境更好的解決方案。

本次中華電信與玉山銀行雙方簽署的MOU聚焦在協助顧客與社區，打造一個更有韌性的環境。合作內容涵蓋協助中小企業雙軸轉型、推動生物多樣性與農林保育、促進數位平權族群共融、共同防堵詐騙以及綠色金融等五個面向。透過跨界聯手，進一步擴大彼此的正向影響力，為未來世代打造更美好的生活環境，並為產業及社會永續發展做出更多貢獻。

中華電信董事長郭水義提到，中華電信在永續投資作為上獲得社會各界認同與支持。很榮幸能與玉山銀行這樣致力追求經濟、社會、環境均衡發展的企業合作，為公正轉型的永續社會及環境共同努力。中華電信在數位賦能方面不只要內化，還將基於數位生態系統、協助各行各業數位轉型，推動ESG利己利他。透過雙方合作，可以整合資源，發揮協同效應，提高ESG工作的影響力和效果。

玉山今年也是永續金融先行者聯盟的輪值主席，並且擔任金融業淨零平台政策與指引組召集人，致力推動金融業淨零轉型。此外，在產業面向，連續三年舉行「玉山ESG永續倡議行動」，邀請超過250家企業共同為永續轉型努力，並與永續專家團隊共同打造永續轉型平台，希望協助更多中小企業有計畫性地邁向永續發展。玉山將持續發揮金融影響力，無論是金融同業或跨業合作，攜手更多志同道合的夥伴共同實踐永續承諾。

MOU 中華電信 玉山銀行

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