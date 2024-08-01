台壽：退休信心指數不及格

物價、房價飆漲，民眾對樂退信心也看空。中信金控（2891）子公司台灣人壽與國立政治大學商學院共同發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，2024年退休觀察三大指數齊跌，「退休信心指數」摔落至56分不及格，完整調查結果將在22日「銀髮金融論壇」公布，論壇並邀請諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph E. Stiglitz）跨海視訊開講。

持續追蹤五年的「退休生態觀察指標」，今年退休三大指數首度全數走弱，其中「退休生活滿意指數」、「退休充裕指數」雙雙跌至63分，勉強守住六字頭，卻是歷年最差；「退休信心指數」僅有56分，五年來三度不及格；調查也發現，民眾退休準備平均年齡38.03歲，其中年輕世代退休準備平均年齡為41.8歲，較全體平均年齡晚了3.77年，顯見青世代面對通膨高物價衝擊，退休準備心有餘卻力不足。

在退休充裕指數方面，調查結果逾六成未退族（61.7%）評估退休前無法備足退休金、更有61.9%未退族認為退休金得另籌「自備款」才夠用；超過七成已退族則坦承，退休支出仰賴「社會保險」，凸顯理想與現實落差大。而如果勞退開放自選投資標的，高達63.1%年輕世代願意自提，較去年增加11%；目前多數人沒有自提的原因以「不想讓政府管理（32.2%）」、「沒多餘錢自提（24.1%）」占大宗。

針對勞保年金改革議題，民眾最反對採取「降低給付（42.1%）」解決破產問題；半數民眾（50.8%）接受調高1%，保費提高至12%避免勞保破產；近六成（57.9%）希望維持65歲、不接受「延後退休」。但40歲以下青世代最不支持「降低給付」、「提高保費」，相對可接受「延後退休」；計畫主持人政大風險管理與保險學系特聘教授黃泓智分析，薪資成長追不上物價漲勢，年輕世代現金流壓力較大，因此寧可延後退休，而不願少領退休金或多繳保費。

在退休安居方面，近八成（76.5%）民眾有興趣入住養生村，連兩年成長，其中40歲以下青世代接受度超過九成（90.8%）；有85.5%民眾願意月付6萬以下入住；高齡、單身人口日增，也讓台灣養生宅接受度愈來愈高，71.4%民眾有意願購買保額200萬保險商品，不僅有保險保障，還能抵減入住養生宅的保證金。

另外保險公司相繼推出「養老及健康加值服務」，近六成（58.9%）民眾認為有助提高購買保險商品的意願。

台灣人壽2020年起與政大商學院共同建置全台第一個「台灣高齡社會退休生態指標」，由黃泓智、政大金融學系教授暨金融研究中心主任楊曉文教授與資料採礦研究中心鄭宇庭教授執行調查，今年以全台25歲以上民眾為樣本，完整調查結果與退休生態五年趨勢變化，將在2024「銀髮金融論壇」公布。

「銀髮金融論壇」22日於台北晶華酒店登場，今年論壇主題「銀經濟 智未來」，重量級卡司包括史提格里茲跨海視訊開講，政務委員陳時中專題演講，分享如何「銀向健康老化 投資無齡未來」；圓桌對談邀請陽明交大校長林奇宏、宏碁智醫董事長連加恩、台灣人壽副總經理賴玉菁以及中國信託銀行副總經理尹志龍，進行跨界對談。