券商公會 喊延長當沖降稅

證券商公會理事長陳俊宏昨（31）日指出，證券商公會致力推動的六大業務中，當務之急且重中之重為延續現有當沖降稅政策，若今年順利通過，減少不確定性衝擊市場，將有助大盤重返高點，上看25,000點。

陳俊宏、統一證券總經理楊凱智分析，美股近期雖然科技股漲多拉回，但道瓊指數仍然強勢，經濟仍處上升循環，現階段只是多頭修正，不必太擔心，加上美國大選題材，市場熱錢仍多，後續觀察外資期貨空單大舉回補，將是多頭再起時。

證券商公會昨日舉行第九屆第三次會員代表大會，包括金管會主委彭金隆、內政部合作及人民團體司司長林福來、金融總會理事長蘇建榮，及證券周邊單位高層等都應邀到場。

彭金隆致詞時表示，金管會非常重視業者意見，也認為資本市場要在安全與發展的方向上前進，將設常態性的「金融行動創新法規調適平台」，希望與證券業互信前行，做好無縫接軌的充分溝通。

他進一步說，金管會將從資金、人才、投資標的、參與機構及誘因等面向，朝「打造亞洲資產管理中心」的目標邁進，在安全的前提下鬆綁法令；另對於證券業，與銀行業一樣有高度期待，期許業者能「晴天儲糧」、「回饋社會」以及「重視防制詐騙工作」。

蘇建榮指出，金總將持續做好主管機關和各金融產業的政策溝通平台，支持證券業發展，為國家培育金融人才，達成打造台灣成為亞洲資產管理中心的目標。

證交所董事長林修銘表示，證交所以「壯大資本市場、提升市場價值」為發展重點，希望各個產業運用資本市場茁壯發展，提升國際競爭力；企業也能照顧股東權益、與投資人有更多的溝通、揭露更佳品質的ESG數位報告。

證交所下半年將繼續進行國內外引資活動，並結合證券商力量，共同維護資通安全及提升市場防詐功能，讓台灣資本市場蓬勃發展。