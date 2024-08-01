券商公會 喊延長當沖降稅

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證券商公會理事長陳俊宏。證券商公會/提供
證券商公會理事長陳俊宏。證券商公會/提供

證券商公會理事長陳俊宏昨（31）日指出，證券商公會致力推動的六大業務中，當務之急且重中之重為延續現有當沖降稅政策，若今年順利通過，減少不確定性衝擊市場，將有助大盤重返高點，上看25,000點。

陳俊宏、統一證券總經理楊凱智分析，美股近期雖然科技股漲多拉回，但道瓊指數仍然強勢，經濟仍處上升循環，現階段只是多頭修正，不必太擔心，加上美國大選題材，市場熱錢仍多，後續觀察外資期貨空單大舉回補，將是多頭再起時。

證券商公會昨日舉行第九屆第三次會員代表大會，包括金管會主委彭金隆、內政部合作及人民團體司司長林福來、金融總會理事長蘇建榮，及證券周邊單位高層等都應邀到場。

彭金隆致詞時表示，金管會非常重視業者意見，也認為資本市場要在安全與發展的方向上前進，將設常態性的「金融行動創新法規調適平台」，希望與證券業互信前行，做好無縫接軌的充分溝通。

他進一步說，金管會將從資金、人才、投資標的、參與機構及誘因等面向，朝「打造亞洲資產管理中心」的目標邁進，在安全的前提下鬆綁法令；另對於證券業，與銀行業一樣有高度期待，期許業者能「晴天儲糧」、「回饋社會」以及「重視防制詐騙工作」。

蘇建榮指出，金總將持續做好主管機關和各金融產業的政策溝通平台，支持證券業發展，為國家培育金融人才，達成打造台灣成為亞洲資產管理中心的目標。

證交所董事長林修銘表示，證交所以「壯大資本市場、提升市場價值」為發展重點，希望各個產業運用資本市場茁壯發展，提升國際競爭力；企業也能照顧股東權益、與投資人有更多的溝通、揭露更佳品質的ESG數位報告。

證交所下半年將繼續進行國內外引資活動，並結合證券商力量，共同維護資通安全及提升市場防詐功能，讓台灣資本市場蓬勃發展。

證券商 資本市場 金管會

延伸閱讀

彭金隆：無論川普、賀錦麗誰贏 金管會有應變計畫

稱黃捷偷破壞門鎖占會議室 洪孟楷：會公布監視器

台積電千元、股市瘋漲！金管會喊基本面遭酸「太早端麵」：年底2大利多

陸祭懲治台獨新規 彭金隆：金管會正密集研討因應

相關新聞

日本央行決議升息 專家：匯價還有「六分甜」

日本央行昨（31）日決議升息15個基點，政策利率上調至0.25%，加上日本央行總裁植田和男發表鷹派言論，激勵日圓匯率先貶...

最弱亞幣！台幣7月貶3.86角 亞洲唯一對美元貶值貨幣

美國總統候選人川普一席「台灣搶走美國的晶片生意、應該付保護費」談話衝擊台股，加上美國科技股歷經一波修正，促使外資大舉匯出...

金融三業上半年大賺6,062億 達去年全年獲利的86%

據金管會統計，2024年上半年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘6,062億元，寫史上同期新高，年增62%，...

券商公會 喊延長當沖降稅

證券商公會理事長陳俊宏昨（31）日指出，證券商公會致力推動的六大業務中，當務之急且重中之重為延續現有當沖降稅政策，若今年...

日銀升息 日圓震盪劇烈

日本銀行（央行）昨日宣布升息十五個基點，並逐季縮減購債規模，日圓匯率盤中震盪劇烈，兌美元先貶後升破一五一關卡。國泰世華銀...

台壽：退休信心指數不及格

物價、房價飆漲，民眾對樂退信心也看空。中信金控子公司台灣人壽與國立政治大學商學院共同發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。