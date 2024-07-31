台灣人壽新設「幕僚長」為國內保險業首見 將由前凱基人壽策略長出任

中信金（2891）31日公告旗下子公司台灣人壽，經董事會決議後通過重要營運主管異動案，將新設「幕僚長」一職，將由前凱基人壽策略長、資深副總許鴻儒出任，這也是國內保險業首見的新職位。

據了解，許鴻儒今年已52歲，學歷是文化大學法律系學士、東吳大學中國大陸法研所碩士，1997年進入中國人壽（已更名為凱基人壽）服務，資歷相當豐富，長達27年。

這次被台灣人壽挖角擔任幕僚長一職，引發保險業界的關注，因為此一職位是業界前所未見。開發金同時也在今日代子公司凱基人壽公告，策略長許鴻儒申請退休，自8月1日起生效。