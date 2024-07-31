快訊

奧運桌球／直落4拍下8強門票 鄭怡靜平個人最佳、下戰挑戰大魔王

竹縣夏令營「團費1萬2」竟鬧人命 女高中生溯溪腳卡石縫溺斃

台灣人壽新設「幕僚長」為國內保險業首見 將由前凱基人壽策略長出任

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

中信金（2891）31日公告旗下子公司台灣人壽，經董事會決議後通過重要營運主管異動案，將新設「幕僚長」一職，將由前凱基人壽策略長、資深副總許鴻儒出任，這也是國內保險業首見的新職位。

據了解，許鴻儒今年已52歲，學歷是文化大學法律系學士、東吳大學中國大陸法研所碩士，1997年進入中國人壽（已更名為凱基人壽）服務，資歷相當豐富，長達27年。

這次被台灣人壽挖角擔任幕僚長一職，引發保險業界的關注，因為此一職位是業界前所未見。開發金同時也在今日代子公司凱基人壽公告，策略長許鴻儒申請退休，自8月1日起生效。

保險 凱基人壽 台灣人壽

延伸閱讀

瑞儀創辦人王本然 請辭董事及策略長

最牛一輪／永崴投控強勢 凱基3C猛

開發金控集團力挺青年學子 支持高中街舞大賽

開發金（2883）借1千萬共買進1200張！ 不敗教主：很不幸賭輸了…但相信會有獲利那天

相關新聞

股市殺很大 新台幣匯率7月、今年以來都淪為「最弱亞幣」

美國前總統川普一席「台灣搶走美國的晶片生意、應該付保護費」談話衝擊台股，加上美國科技股歷經一波修正，促使外資大舉匯出，7...

富邦人壽8月調高189張利變保單宣告利率 美元保單利率「這家」最高

美元雙率雙升成吸金利器，致壽險解約潮持續延燒。今年以來，壽險公司紛紛調升利變型保單的宣告利率以提振業績；7月包括國泰人壽...

做半年賺一年！金融業賺破6000億元 全年挑戰9000億元

據金管會統計，2024年上半年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘6,062億元，寫史上同期新高，年增62%，...

獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單

新光金現金增資即將進入收尾階段，目前已展開洽特定人程序。據知情人士指出，整個洽特定人過程最終經過新光體系包括吳家、林家、...

開放銀行卡關1／開放銀行有開沒有放 消費者為何還是拿不到金融資料主導權？

小張往來的銀行有五家，經常會搞不清楚自己的資產到底是多少，他加入一家新創業者的APP平台後，只要登入APP，在五家銀行的存款、基金、債券有多少，一目瞭然，不用再到五家銀行的APP一個個查。

台股面臨修正壓力 新台幣7月狂貶3.86角月線連2黑

台股今年以來氣勢如虹、連連創高，終在7月迎來修正壓力，新台幣匯率今天小升1分，收盤收在32.836元，但月線難逃收黑命運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。