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做半年賺一年！金融業賺破6000億元 全年挑戰9000億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2024年上半年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘6,062億元，寫史上同期新高。圖／本報系資料照片
據金管會統計，2024年上半年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘6,062億元，寫史上同期新高。圖／本報系資料照片

金管會統計，2024年上半年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘6,062億元，寫史上同期新高，年增62%，已達2023年一整年獲利的86%，其中壽險業是貢獻大功臣，第3季起進入認列現金股息高峰，金融三業獲利全年有機會續戰巔峰。

金融三業獲利巔峰是2021年狂賺9,356億元，次高則是2023年的7,036億元，2024年上半年已大賺6,062億元，快逼近去年一整年的獲利水位，「做半年就賺了快一年」，若下半年股市能持穩，全年獲利有機會再戰2021年9,000億元巔峰。

以年增成長來看，上半年保險業獲利年增3倍，成長動能最強，遠優於證券期貨投信年增52%、及銀行業的年增12%。

金控主管說，上半年金融三業獲利動能有三大項，一、壽險業大幅實現股票資本利得，二、銀行業財管熱賣，帶動手續費收入增加，三、台股價量齊揚，帶動銀行投資評價部位，證券期貨經紀手收、自營操作亮眼。

法人說，第3季起是壽險及銀行認列現金股息收入高峰，市場預期9月美國將啟動降息，債券殖利率走低有助壽險、銀行投資評價，及銀行財管手收；惟美國11月總統大選對金融市場衝擊與影響，是獲利潛在隱憂。

金管會公布金融業2024年6月和上半年獲利。6月單月金融三業賺1,222.6億元，月大增46%，主因是壽險業積極賣股補獲利及認列股息收入，台幣轉貶也降低避險成本，6月股債市順風，銀行投資收益、證券經紀自營績效佳。

累計上半年來看，以銀行業3,003.8億元最賺，貢獻近半獲利，續寫史上同期新高，年增12%，證券期貨投信業賺761億元、年增52%，保險業賺2,297億元，年增3倍。

銀行局副局長童政彰說，整體銀行業上半年稅前盈餘3,003.8億元寫歷年同期新高，已達2023年全年獲利6成，其中本國銀行賺2,775億元同創史上同期新高，主因是金融市場好，財管商品手續費收入及投資淨收益都增加。

券商期貨投信業受惠台股價量齊揚，上半年稅前盈餘761億元，年增52%，以券商年增56%最強，證期局副局長高晶萍說，因台股價量齊揚，推升券商經紀、承銷和自營業務成長。

保險業上半年大賺2,297億元，其中壽險業賺2,145億元、產險業152億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

合計2024年金融三業上半年賺6,061.8億元，較去年同期3,748.3億元，年增61.7%。

壽險業 金管會 金融業 銀行業

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