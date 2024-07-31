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股市殺很大 新台幣匯率7月、今年以來都淪為「最弱亞幣」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美國前總統川普一席「台灣搶走美國的晶片生意、應該付保護費」談話衝擊台股，加上美國科技股歷經一波修正，促使外資大舉匯出，7月台股指數大舉下殺。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
美國前總統川普一席「台灣搶走美國的晶片生意、應該付保護費」談話衝擊台股，加上美國科技股歷經一波修正，促使外資大舉匯出，7月台股指數大舉下殺。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美國前總統川普一席「台灣搶走美國的晶片生意、應該付保護費」談話衝擊台股，加上美國科技股歷經一波修正，促使外資大舉匯出，7月台股指數大舉下殺，新台幣匯率單月貶幅也擴大，淪為主要亞幣裡唯一對美元貶值的「最弱亞幣」，全月貶值3.86角、貶幅達1.18%。

新台幣匯率今天收盤升值1分，收在32.836元，因熱錢匯出、出口商蜂擁拋匯，市場交投熱絡，匯市一天締造24.85億美元的成交大量。

中央銀行統計顯示，今年以來，新台幣匯率累計貶值2.1元，貶幅高達6.4%，超車日圓匯率貶幅6.3%，在主要亞幣裡貶幅同樣居冠。

據統計，台股指數7月累計下跌832.9點；外資賣股後也大舉匯出，使新台幣匯率欲振乏力，7月從32.45元一路下挫至32.836元，全月貶值3.86角、貶幅達1.18%。

回顧7月，除新台幣匯率外，其餘亞幣包括台灣主要貿易對手國貨幣韓元、人民幣、星元與日圓均對美元升值。其中，韓元匯率單月升值0.18%，人民幣匯率升幅0.55%，星元也升值1.31%；日本央行升息並縮減購債規模，促使日圓匯率氣勢如虹，單月反彈6.63%，登上「最強亞幣」寶座。

今年以來，新台幣匯率如自由落體般，從2023年封關價30.735元，滑落至今天的32.836元，累計重挫2.101元，貶幅高達6.4%。

放眼主要亞幣，今年以來對美元均為貶值，但新台幣匯率累計貶幅6.4%，已超前日圓匯率貶幅6.3%。至於韓元、人民幣與星元匯率，今年以來分別貶值5.67%、1.86%與1.57%。

展望後市，匯銀主管說，日本央行決策出爐，今天宣布升息並縮減購債規模，激勵日圓匯率反彈，若本周美國非農就業數據能進一步強化聯準會9月降息預期，令股市回穩，新台幣匯率貶勢也能暫時畫下句號。預估短期內，新台幣匯率將位於32.5~33元區間偏弱整理。

台幣匯率 川普 日圓匯率 日本央行 科技股 美國

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