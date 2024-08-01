國泰證銀色櫃檯 友善高齡

隨著全球人口老齡化成為趨勢，台灣也即將步入超高齡社會，國泰證券發現，台灣高齡族群使用金融服務常碰上困難。因此，打造友善高齡金融環境更為重要。

國泰證券致力成為最有溫度的券商，為落實「公平待客」服務精神，7月起，於全台九家實體分公司啟動「銀色櫃檯」，打造高齡專屬櫃檯快速通關服務，並提供多項無障礙設備，讓高齡客戶能享受迅速貼心的金融服務體驗。

國泰證券總經理周冠成表示，「我們堅持金融消費者權益至上，嚴格要求從業人員具備最高水準的公平待客素養與專業能力，致力成為每位客戶最堅實的後盾，打造值得信賴的金融環境」。

為表達對高齡族群的關懷與重視，國泰證券的「銀色櫃檯」，提供免等候，就能享受快速通關服務，期能積極拉近與民眾的距離；更準備包括老花眼鏡、無輪扶手椅、坐架式放大鏡、視障簽名尺規等多項無障礙設備，讓銀髮客戶不用等待，就能享受迅速貼心的金融服務體驗。

另為確保「銀色櫃檯」運作順暢，國泰證券特別針對從業人員設計一系列專業培訓計畫，並由各分公司繪製金融圖卡，將複雜的金融服務內容，轉化成淺顯易懂的圖示，協助高齡客戶充分理解自身所辦理的業務項目，有效傳遞重要資訊、真正實踐「公平待客」的友善初衷。

國泰證券認為，透過啟動「銀色櫃檯」服務，也提升從業人員多元專業能力，在面對高齡客戶時，能以同理心及耐心，換位思考理解他人的需求，並提升解決與應變問題的能力，期能透過此正向循環的互動發展，讓民眾深刻感受證券業的貼心服務，也為金融生活帶來更多福祉。