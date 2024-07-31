富邦人壽8月調高189張利變保單宣告利率 美元保單利率「這家」最高

美元雙率雙升成吸金利器，致壽險解約潮持續延燒。今年以來，壽險公司紛紛調升利變型保單的宣告利率以提振業績；7月包括國泰人壽、南山人壽、台灣人壽、凱基人壽均調高新台幣或美元保單宣告利率，富邦人壽也將在8月跟進，大手筆調升189張台外幣保單宣告利率，調幅介於0.05至0.1個百分點。

據悉，除富邦人壽外，台灣人壽8月也將調升新台幣停售保單的宣告利率。8月調整後，美元利變型保單最高宣告利率仍為台灣人壽的4.1%。

除富邦人壽與台灣人壽外，包括國泰人壽、南山人壽、凱基人壽、新光人壽、台新人壽、三商美邦人壽（2867）、全球人壽、元大人壽、遠雄人壽與安泰人壽等十家壽險，8月宣告利率均按兵不動。

台灣人壽在今年7月調升21張美元保單宣告利率，最高衝上4.1%，再度拉高宣告利率的「天花板」。

至於國泰人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，最高宣告利率也達4.05%，南山人壽7月亦調升最高宣告利率至4%。換言之，美元保單宣告利率4%以上已成「標配」。

為抑制保單解約潮、提振保單銷售業績，壽險公司持續調高保單宣告利率「留客」。富邦人壽今天表示，將於8月調整利變商品宣告利率，其中，新台幣與美元利變保單宣告利率同步調升0.05至0.1個百分點，澳幣保單則是調升0.05個百分點。

富邦人壽表示，8月新台幣利變型壽險共計調整約100張，調整後，宣告利率最高利率維持2.6%；美元利變保單的宣告利率調升共79張；調整後，宣告利率最高維持3.9%；澳幣保單調整10張。富邦人壽8月大手筆調升保單宣告利率，合計影響189張台外幣保單。