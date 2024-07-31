獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單
新光金現金增資即將進入收尾階段，目前已展開洽特定人程序。據知情人士指出，整個洽特定人過程最終經過新光體系包括吳家、林家、洪家三大家族協調，最後達成共識，最終版的特定人名單在上周五新光金控董事會通過。
據知情人士透露，吳東進、吳東亮兩兄弟，上周在新光家族控股公司的董事會上碰面，據接近吳東亮的人士轉述，當天並未討論關於新光金現增的特定人額度分配事宜。
根據新光金控的現金增資規畫，倘若原股東或員工放棄認股的部分，將授權董事長洽特定人認購，特定人認股繳款期間為8月1日至8月7日，必要時得延長，亦即，周四就開放特定人認股繳款。
此次新光金辦現增，以新光金訂價來看，打77折，可說非常划算，因此不但過程順暢，屆時共計可完成對新壽增資138.61億元，將可為新壽的RBC加分13%，新壽的RBC隨即可達陣，金融圈人士指出，緊接著，「新新併」的合併大戲就要登場，台新金應會正式出價，由於現在新光金的股價已上漲，今日以每股10.85元作收，比起先前漲了20%以上，一般認為，較有助於在價格上達成共識。
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