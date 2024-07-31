獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單

小張往來的銀行有五家，經常會搞不清楚自己的資產到底是多少，他加入一家新創業者的APP平台後，只要登入APP，在五家銀行的存款、基金、債券有多少，一目瞭然，不用再到五家銀行的APP一個個查。

2024-07-31 19:23