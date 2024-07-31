快訊

獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單

趕錄影途中「飛來橫財」！綜藝大哥胡瓜搭計程車拾獲一大疊鈔票 金額破萬

留意高溫、午後雷陣雨！周末變天恐溼到下周三 低壓帶影響「這時」是關鍵

獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金現金增資即將進入收尾階段，目前展開洽特定人程序。圖／本報系資料照片
新光金現金增資即將進入收尾階段，目前展開洽特定人程序。圖／本報系資料照片

新光金現金增資即將進入收尾階段，目前已展開洽特定人程序。據知情人士指出，整個洽特定人過程最終經過新光體系包括吳家、林家、洪家三大家族協調，最後達成共識，最終版的特定人名單在上周五新光金控董事會通過。

據知情人士透露，吳東進吳東亮兩兄弟，上周在新光家族控股公司的董事會上碰面，據接近吳東亮的人士轉述，當天並未討論關於新光金現增的特定人額度分配事宜。

根據新光金控的現金增資規畫，倘若原股東或員工放棄認股的部分，將授權董事長洽特定人認購，特定人認股繳款期間為8月1日至8月7日，必要時得延長，亦即，周四就開放特定人認股繳款。

此次新光金辦現增，以新光金訂價來看，打77折，可說非常划算，因此不但過程順暢，屆時共計可完成對新壽增資138.61億元，將可為新壽的RBC加分13%，新壽的RBC隨即可達陣，金融圈人士指出，緊接著，「新新併」的合併大戲就要登場，台新金應會正式出價，由於現在新光金的股價已上漲，今日以每股10.85元作收，比起先前漲了20%以上，一般認為，較有助於在價格上達成共識。

台新金 吳東亮 吳東進 增資 新光金控 新壽

延伸閱讀

獨／「新新併」攻防戰提前上演！現金增資洽特定人 吳家兄弟不同調

新光金（2888）抽籤要參加嗎？ 專家：我是不太想按下申購鍵啦！

正子電腦斷層篩出554人罹癌 吳東進試用新儀器

經發會將召開 吳東亮：工商界共通議題是ESG「尤其是碳、電」

相關新聞

獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單

新光金現金增資即將進入收尾階段，目前已展開洽特定人程序。據知情人士指出，整個洽特定人過程最終經過新光體系包括吳家、林家、...

開放銀行卡關1／開放銀行有開沒有放 消費者為何還是拿不到金融資料主導權？

小張往來的銀行有五家，經常會搞不清楚自己的資產到底是多少，他加入一家新創業者的APP平台後，只要登入APP，在五家銀行的存款、基金、債券有多少，一目瞭然，不用再到五家銀行的APP一個個查。

台股面臨修正壓力 新台幣7月狂貶3.86角月線連2黑

台股今年以來氣勢如虹、連連創高，終在7月迎來修正壓力，新台幣匯率今天小升1分，收盤收在32.836元，但月線難逃收黑命運...

能預測疾病風險…全基因檢測該不該做？專家：恐衍生1問題影響投保權益

近年來基因檢測技術日新月異，這項新顯學在被視為是揭開人類生命奧秘的解碼之鑰的同時，卻也被外界質疑恐將成為打開潘朵拉魔盒的...

離婚時...保險給付可不計入婚後財產？保險法專家教戰

國人偏好買保險以備不時之需，讓台灣的保險滲透率（保險費收入占GDP的比率）在全球排名前五強；值得注意的是，台灣的離婚率也...

開放銀行卡關3／政策半生不熟還要走下去？3點修正 台灣數位金融可望百花齊放

「英國前九大銀行市占率合計高達八、九成，幾乎壟斷整個市場，有人說，在英國換銀行比離婚率還低，英國政府為了導正這種不公平競爭現象，決定推動開放銀行」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。