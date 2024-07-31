永續資訊宣導 回響熱烈
近年來隨著全球氣候變遷加劇，ESG已成為企業經營不可忽視之議題，愈來愈多企業透過永續資訊揭露，來向股東、客戶等利害關係人說明企業面臨ESG的相關風險、機會及因應措施。
自2025年起，全體上市櫃公司都要申報永續報告書，將「永續資訊之管理」納入內控制度中，並列為明年度稽核計畫之必要稽核項目。
為協助上市櫃公司因應，櫃買中心攜手證交所、期交所、集保公司及會基會共同於高雄、臺中、新竹及臺北舉辦四場「永續資訊之管理內部控制制度宣導會」，最後一場已於7月30日在臺北圓滿落幕，本次宣導會吸引上市櫃公司出席代表逾4,000人參與，現場互動熱烈。
宣導會邀請金管會證期局代表，就現行永續資訊揭露情形、及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正內容進行說明，並請會計師事務所專家介紹如何建置「永續資訊之管理」內部控制制度、如何準備及編製永續報告書及IFRS永續揭露準則導入計畫等三項主題。
櫃買中心另於官網設置「ESG專區」永續報告書網頁，提供各種參考資訊；此外，「ESG數位平台」自明年起將推出輔助產製永續報告書初稿的功能，以協助公司編製永續報告書。
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