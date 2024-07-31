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富邦證券攜手櫃買中心 舉辦企業上（興）櫃座談會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證券櫃檯買賣中心與富邦證券7月31日共同舉辦推動優質企業上(興)櫃座談會，櫃買中心總經理李愛玲(左二)與富邦證券總經理郭永宜(右二)共同出席。圖／富邦證券提供
證券櫃檯買賣中心與富邦證券7月31日共同舉辦推動優質企業上(興)櫃座談會，櫃買中心總經理李愛玲(左二)與富邦證券總經理郭永宜(右二)共同出席。圖／富邦證券提供

為鼓勵優質企業邁向資本市場，證券櫃檯買賣中心與富邦證券7月31日共同舉辦推動優質企業上(興)櫃座談會。櫃買中心總經理李愛玲率領團隊進行上櫃與興櫃相關規定說明，富邦證券總經理郭永宜偕同專業團隊就金融市場與產業趨勢進行前瞻性分析，活動共計有來自半導體特用材料/零組件、節能/電源管理、光通訊等領域的9家企業共襄盛舉。

櫃買中心總經理李愛玲表示，藉由座談會櫃買中心直接與有意進入資本市場的優質企業進行面對面溝通，加速推動企業上櫃歷程。資本市場樂見優質企業能以有效率方式通過主管機關審查成為上櫃成員，以提供投資人更優質的投資標的，也讓企業價值得以被看見，創造雙贏。櫃買中心自今年起，提供更簡化的方式協助企業申請公開發行及登錄興櫃，讓優質的公司及早進入資本市場。

富邦證券總經理郭永宜表示，櫃買中心在台灣資本市場一路協助企業進入資本市場，成為經濟活力的重要推手。富邦證券持續與櫃買中心攜手合作，推動更多優質企業上櫃掛牌，提供投資人多元化投資選擇，為發行公司及投資人共創雙贏。

富邦證券於初級、次級市場發行(IPO、SPO)及財務顧問等業務均具備豐富經驗與高度專業，致力提供客戶更優質服務。多年來富邦證券在承銷業務市場均位於領先地位，成功引領諸多企業進入資本市場，使企業得以募集所需資金，成為具有競爭力之國際企業，也提供投資人多元化的投資選擇。

櫃買中心

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